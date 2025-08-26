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Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χάνει έδαφος - Απώλειες 51.500 θέσεων εργασίας μέσα σε έναν χρόνο
Επιχειρήσεις
15:44 - 26 Αυγ 2025

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία χάνει έδαφος - Απώλειες 51.500 θέσεων εργασίας μέσα σε έναν χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Μια «τέλεια» καταιγίδα βιομηχανικών και οικονομικών προκλήσεων έχει πλήξει τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Γερμανίας, ο οποίος μέσα σε διάστημα ενός έτους – έως τα τέλη Ιουνίου – έχασε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας, υπέστη περικοπές που αντιστοιχούν στο 7% του εργατικού δυναμικού της, δηλαδή περίπου 51.500 θέσεις, σύμφωνα με νέα ανάλυση της EY βασισμένη σε στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis.

Σύμφωνα με το CNBC, η μελέτη κατέγραψε συνολικά απώλειες 114.000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία κατά τους 12 μήνες έως τις 30 Ιουνίου, με σχεδόν τις μισές περικοπές να εντοπίζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. «Κανένας άλλος βιομηχανικός τομέας δεν έχει καταγράψει τόσο μεγάλη μείωση της απασχόλησης», αναφέρει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι σε σύγκριση με το 2019 – πριν από την πανδημία Covid-19 – έχουν χαθεί συνολικά 112.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο.

Ο Jan Brorhilker, διευθύνων εταίρος του τμήματος διασφάλισης της EY στη Γερμανία, δήλωσε σε δελτίο Τύπου ότι οι περικοπές ήταν αποτέλεσμα της δύσκολης συγκυρίας που αντιμετωπίζει ο τομέας. «Η μαζική μείωση των κερδών, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι προβληματικές ξένες αγορές καθιστούν αναπόφευκτη τη σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας», ανέφερε.

Η έκθεση της EY υπογραμμίζει, επίσης, ότι τα έσοδα του κλάδου μειώθηκαν κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η Volkswagen, για παράδειγμα, ανακοίνωσε απότομη πτώση κερδών για το ίδιο διάστημα και αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Ωστόσο, η μείωση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει μικρότερη από τη συνολική πτώση 2,1% που καταγράφεται στη γερμανική βιομηχανία.

Διπλή «ασφυξία» για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Διεθνής ανταγωνισμός και ύφεση στο εσωτερικό

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό μια σειρά προκλήσεων, όπως τον έντονο ανταγωνισμό της Κίνας σε θέματα κόστους και καινοτομίας, καθώς και τις δυσκολίες να κερδίσει έδαφος στον «αγώνα» των ηλεκτρικών οχημάτων. Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και αναλυτές αποδίδουν αυτή τη δυσκολία στη γραφειοκρατία και στη ρύθμιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει τις ανησυχίες. Η Γερμανία, και ιδίως ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές και θεωρεί τις ΗΠΑ ως μία από τις σημαντικότερες αγορές της, όπου η ετικέτα «Made in Germany» αποτελεί ιστορικά ένδειξη ποιότητας.

Εξαγωγικές πιέσεις και αδύναμη οικονομία

Πρόσφατα στοιχεία της Destatis έδειξαν ότι οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι κατασκευαστές έχουν, επίσης, προειδοποιήσει για τον πιθανό αντίκτυπο των δασμών και την αβεβαιότητα που τους συνοδεύει.

Ο κλάδος ενδέχεται να ανακουφιστεί προσωρινά από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–ΕΕ, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τα αυτοκίνητα θα υπόκεινται σε δασμούς 15%, αλλά μόνο αφού η ΕΕ προχωρήσει σε νομοθετικές αλλαγές για τη μείωση των βιομηχανικών τελών.

Παράλληλα, η γενικότερη κατάσταση της γερμανικής οικονομίας λειτουργεί ανασταλτικά. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024, ενώ και το 2025 ξεκίνησε με μεικτή εικόνα: αύξηση 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από μείωση 0,3% το δεύτερο.

Ο Brorhilker της EY εκτιμά ότι οι γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τους δασμούς, ενώ προς την Κίνα θα πιέζονται από την εξασθένιση της ζήτησης – ένα ζήτημα που απασχολεί και την εγχώρια αγορά. Καθώς μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις και περικοπές κόστους, «ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον κλάδο θα συνεχίσει να μειώνεται», σημειώνει ο ίδιος.

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