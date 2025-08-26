Μπάρακ: Ο Λίβανος θα παρουσιάσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ στις 31 Αυγούστου

Ο Λίβανος θα παρουσιάσει στις 31 Αυγούστου ένα σχέδιο για να πείσει τη Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί, όπως δήλωσε την Τρίτη (26/8) ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και το Λίβανο, Τόμας Μπάρακ.

Το Ισραήλ θα υποβάλει αντιπρόταση όταν λάβει το σχέδιο του Λιβάνου, πρόσθεσε ο Μπάρακ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στη Βηρυτό. Ο Μπάρακ επεσήμανε ότι το σχέδιο του Λιβάνου δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα για να πείσει τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της. «Ο λιβανικός στρατός και η κυβέρνηση δεν συζητούν για πόλεμο. Συζητούν για το πώς να πείσουν τη Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα της», τόνισε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε τη λιβανική κυβέρνηση να μην «αντιμετωπίσει» την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, δηλώνοντας ότι αν το έκανε, δεν θα υπήρχε «ζωή» στο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ αποδυναμώθηκε σημαντικά από τον πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι, στον οποίο σκοτώθηκαν πολλοί από τους ηγέτες και τους μαχητές της ομάδας. Η ειρηνευτική συμφωνία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και έθεσε τέλος στη σύγκρουση απαιτεί από το λιβανικό κράτος να αφοπλίσει τις ένοπλες ομάδες.

Ο Κασέμ σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ και ο σύμμαχός της, Αμάλ, ανέβαλαν τις διαμαρτυρίες στους δρόμους ενάντια στην πρωτοβουλία αποστρατιωτικοποίησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, αφήνοντας περιθώρια για διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να στοχεύσουν την αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, σηματοδότησε ότι θα μειώσει τη στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο, εφόσον οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχωρήσουν στην αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.