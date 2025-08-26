Λούτνικ: Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την περίπτωση απόκτησης μετοχών σε εταιρείες άμυνας

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια σε εταιρείες του τομέα της άμυνας και σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, δήλωσε την Τρίτη (26/8) ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

«Το σκέφτονται», δήλωσε ο Λούτνικ στο CNBC, αναφερόμενος σε ηγέτες του Πενταγώνου, όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδια σε εργολάβους όπως η Lockheed Martin, η Boeing ή η Palantir Technologies. «Πρέπει να γίνουν πολλές συζητήσεις για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις αγορές πολεμικού υλικού».

«Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση σχετικά με την άμυνα. Η Lockheed Martin αντλεί το 97% των εσόδων της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι ουσιαστικά ένας βραχίονας της κυβέρνησης των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (25/8), ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να αυξήσει τις επενδύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε υγιείς αμερικανικές εταιρείες, ακόμη και αν οι επικριτές προειδοποιούν ότι ένας τέτοιος ρόλος της κυβέρνησης θα μπορούσε να περιορίσει την εταιρική στρατηγική και την ευελιξία της αγοράς.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι απέκτησε μερίδιο σχεδόν 10% στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel. Προηγουμένως, είχε παρέμβει για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της U.S. Steel από την ιαπωνική Nippon Steel τον Ιούνιο, αποκτώντας αυτό που ο Τραμπ αποκάλεσε «χρυσή μετοχή», η οποία δίνει στην Ουάσιγκτον λόγο στις δραστηριότητές της. Επίσης, απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία σπάνιων γαιών MP Materials και μεσολάβησε σε συμφωνία με τις εταιρείες κατασκευής τσιπ Nvidia και AMD για να λάβει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα, οι οποίες προηγουμένως απαγορεύονταν.

Το ασυνήθιστο επίπεδο παρέμβασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην οικονομία έχει δημιουργήσει απροσδόκητες συμμαχίες, με το φιλελεύθερο γερουσιαστή των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, να υποστηρίζει το μερίδιο στην Intel.

Ο Λούτνικ δήλωσε ότι οι εταιρείες που χρειάζονται ομοσπονδιακή βοήθεια πρέπει να είναι προετοιμασμένες να συνεργαστούν με τον Τραμπ. «Αν μια εταιρεία απευθυνθεί στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και πει: χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα... Νομίζω ότι είναι θέμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αν θα τους ακούσει και θα αλλάξει τους κανόνες», δήλωσε.