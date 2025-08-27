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Νέα πίεση στο Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – Στο «τραπέζι» η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ
Ειδήσεις
16:32 - 27 Αυγ 2025

Νέα πίεση στο Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – Στο «τραπέζι» η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινήσουν την Πέμπτη (28/8) τη διαδικασία επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Παράλληλα, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες αφήνουν ανοιχτό «παράθυρο» για διπλωματική αποκλιμάκωση, καθώς αναμένουν μέσα στις επόμενες 30 ημέρες συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβολή της εφαρμογής των μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (26/8) πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπειών των τριών χωρών με το Ιράν, σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της διπλωματίας γύρω από το πυρηνικό ζήτημα. Τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας Δυτικός αξιωματούχος δήλωσαν ότι οι συνομιλίες της Τρίτης με την Τεχεράνη δεν οδήγησαν σε επαρκείς και σαφείς δεσμεύσεις από το Ιράν, αν και εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διπλωματικές κινήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία (E3) αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις λεγόμενες κυρώσεις snapback του ΟΗΕ, πιθανότατα από την Πέμπτη, λόγω των κατηγοριών ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Η συμφωνία είχε στόχο να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η Δύση υποστηρίζει ότι η πρόοδος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπερβαίνει τις ανάγκες της πολιτικής χρήσης, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Η διαδικασία του ΟΗΕ προβλέπει διάστημα 30 ημερών πριν από την πλήρη επαναφορά των κυρώσεων, οι οποίες θα πλήξουν καίριους τομείς της ιρανικής οικονομίας, όπως τα χρηματοοικονομικά, τις τράπεζες, τους υδρογονάνθρακες και την άμυνα. «Οι πραγματικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόλις υποβληθεί η επιστολή (στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ)», δήλωσε ο δυτικός διπλωμάτης, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε για «σκληρή αντίδραση» σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων.

Επιστροφή επιθεωρητών του ΟΗΕ στο Ιράν χωρίς πλήρη συμφωνία

Οι επιθεωρητές πυρηνικών του ΟΗΕ επέστρεψαν στο Ιράν για πρώτη φορά μετά την αναστολή συνεργασίας της Τεχεράνης, που ακολούθησε τις επιθέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της τον Ιούνιο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε την Τρίτη ότι επιτράπηκε η είσοδος των επιθεωρητών. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το εύρος της αποστολής τους ούτε για το αν θα έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, ενημέρωσε το κοινοβούλιο ότι η χώρα δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πλήρη επανέναρξη συνεργασίας με τον Οργανισμό, σύμφωνα με το πρακτορείο ICANA.

Προτάση E3 για αναβολή κυρώσεων

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν προτείνει να καθυστερήσουν έως και έξι μήνες την ενεργοποίηση των κυρώσεων. Η αναβολή θα τεθεί σε ισχύ εφόσον το Ιράν αποκαταστήσει πλήρως τις επιθεωρήσεις του ΟΗΕ και δεσμευθεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιθεωρητές θα επιδιώξουν, επίσης, να ελέγξουν τα μεγάλα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που παραμένουν ανεπαλήθευτα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις του Ιουνίου.

Ένας διπλωμάτης δήλωσε ότι το Ιράν έδειξε σημάδια ετοιμότητας να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη συνάντηση της Τρίτης με την E3. Μια ιρανική πηγή δήλωσε ότι θα το έκανε μόνο «εάν η Ουάσιγκτον εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν (στρατιωτικές) επιθέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών».

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