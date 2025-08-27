Τροπολογία για δικαίωμα συνυπηρέτησης για τρίτεκνους και πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους με συζύγους εκτός Δημοσίου

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Στη Βουλή έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προβλέπει δυνατότητα συνυπηρέτησης για υπαλλήλους του Δημοσίου με τους συζύγους ή συμβιούντες τους που δεν εργάζονται στο Δημόσιο, αλλά είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της οικογενειακής ζωής και στην ομαλή καθημερινότητα οικογενειών που έχουν τρία ή περισσότερα ανήλικα παιδιά, δηλαδή των τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Η δυνατότητα συνυπηρέτησης αφορά:

Δημοσίους υπαλλήλους που απέκτησαν τρίτο παιδί μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους.

Ήταν ήδη τρίτεκνοι/πολύτεκνοι κατά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, αλλά η ιδιότητά τους δεν λήφθηκε υπόψη ως κριτήριο για τη θέση που κατέλαβαν.

Προϋποθέσεις για τη συνυπηρέτηση

Ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί απόσπαση για συνυπηρέτηση εφόσον:

Ο σύζυγος ή ο συμβιών (με βάση τον νόμο 4356/2015) εργάζεται αποδεδειγμένα ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η οικογένεια έχει τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα τη στιγμή της αίτησης.

Δεν υπάρχει άλλο νομικό εμπόδιο ή δέσμευση που να απαγορεύει την απόσπαση.

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή

Από τη δυνατότητα συνυπηρέτησης εξαιρούνται οι εξής περιοχές:

Όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πού μπορούν να αποσπαστούν οι υπάλληλοι

Η απόσπαση επιτρέπεται μόνο σε:

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (δηλαδή Δήμους και Περιφέρειες),

Νοσοκομεία και άλλους φορείς παροχής υγείας,

Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης).

Διαδικασία και διάρκεια