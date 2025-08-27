Τροπολογία για δικαίωμα συνυπηρέτησης για τρίτεκνους και πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους με συζύγους εκτός Δημοσίου

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της οικογενειακής ζωής και στην ομαλή καθημερινότητα οικογενειών που έχουν τρία ή περισσότερα ανήλικα παιδιά, δηλαδή των τρίτεκνων και πολύτεκνων.
Σε ποιους απευθύνεται
Η δυνατότητα συνυπηρέτησης αφορά:
- Δημοσίους υπαλλήλους που απέκτησαν τρίτο παιδί μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους.
- Ήταν ήδη τρίτεκνοι/πολύτεκνοι κατά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, αλλά η ιδιότητά τους δεν λήφθηκε υπόψη ως κριτήριο για τη θέση που κατέλαβαν.
Προϋποθέσεις για τη συνυπηρέτηση
Ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί απόσπαση για συνυπηρέτηση εφόσον:
- Ο σύζυγος ή ο συμβιών (με βάση τον νόμο 4356/2015) εργάζεται αποδεδειγμένα ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια περιοχή για τουλάχιστον δύο χρόνια.
- Η οικογένεια έχει τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα τη στιγμή της αίτησης.
- Δεν υπάρχει άλλο νομικό εμπόδιο ή δέσμευση που να απαγορεύει την απόσπαση.
Εξαιρέσεις από την εφαρμογή
Από τη δυνατότητα συνυπηρέτησης εξαιρούνται οι εξής περιοχές:
- Όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.
- Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Πού μπορούν να αποσπαστούν οι υπάλληλοι
Η απόσπαση επιτρέπεται μόνο σε:
- Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (δηλαδή Δήμους και Περιφέρειες),
- Νοσοκομεία και άλλους φορείς παροχής υγείας,
- Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης).
Διαδικασία και διάρκεια
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
- Η απόσπαση έχει μέγιστη διάρκεια δύο ετών.
- Μετά τη λήξη της διετίας, απαιτείται επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή για πιθανή παράταση ή νέα έγκριση.