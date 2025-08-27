Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 27 Αυγούστου έως 3 Οκτωβρίου

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07.00 έως την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00, θα ισχύει:
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία:
- Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας μεταξύ 45,79 χλμ και 46,16 χλμ.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά στις υπόλοιπες λωρίδες.
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:
- Στένωση της αριστερής λωρίδας από 46,16 χλμ έως 45,89 χλμ.
- Κατά το ωράριο εργασιών, η αριστερή λωρίδα θα παραμένει αποκλεισμένη από 46,16 χλμ έως 45,79 χλμ, με την κυκλοφορία να γίνεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.
Ωράριο εργασιών:
- Δευτέρα–Παρασκευή: 07:00–20:00
- Σάββατο: 07:00–15:00
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα.
Τέλος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Νέα Οδός έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ομαλή ροή των οχημάτων, με την τοποθέτηση κατάλληλης προσωρινής σήμανσης για πλήρη ενημέρωση των οδηγών.