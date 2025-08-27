Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 27 Αυγούστου έως 3 Οκτωβρίου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την πραγματοποίηση εργασιών θεμελίωσης γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) στη χιλιομετρική θέση 45,9, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού.

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 07.00 έως την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025 στις 20.00, θα ισχύει:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας μεταξύ 45,79 χλμ και 46,16 χλμ.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά στις υπόλοιπες λωρίδες.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Στένωση της αριστερής λωρίδας από 46,16 χλμ έως 45,89 χλμ.

Κατά το ωράριο εργασιών, η αριστερή λωρίδα θα παραμένει αποκλεισμένη από 46,16 χλμ έως 45,79 χλμ, με την κυκλοφορία να γίνεται από τις υπόλοιπες λωρίδες.

Ωράριο εργασιών:

Δευτέρα–Παρασκευή: 07:00–20:00

Σάββατο: 07:00–15:00

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα.

Τέλος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Νέα Οδός έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ομαλή ροή των οχημάτων, με την τοποθέτηση κατάλληλης προσωρινής σήμανσης για πλήρη ενημέρωση των οδηγών.