Συνάντηση Γουίτκοφ – Ουκρανών αξιωματούχων για εγγυήσεις ασφάλειας και διμερή Πούτιν-Ζελένσκι

Ο ειδικός απεσταλμένος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να έχει αυτή την εβδομάδα συνάντηση με ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην αντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα συμμετέχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, Άντριι Γερμάκ, και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η συνάντηση θα εστιάσει κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, καθώς και στο ενδεχόμενο μελλοντικής διμερούς συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε επίσης ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι εντός της εβδομάδας θα έχει συνάντηση με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη.