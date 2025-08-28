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Ο «χάρτης» αλλαγών του εργασιακού νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις
Εργασιακά
15:57 - 28 Αυγ 2025

Ο «χάρτης» αλλαγών του εργασιακού νομοσχεδίου και οι αντιδράσεις 

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το άρθρο 13 του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο ορίζει πότε οι ενέργειες εργοδοτών ή εργαζομένων συνιστούν μονομερή αλλαγή στους όρους της εργασιακής σχέσης και ισοδυναμούν με καταγγελία της σύμβασης.    

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ως μονομερείς βλαπτικές μεταβολές θεωρούνται μεταξύ άλλων:

  • η μείωση των αποδοχών μετά την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο να αποτραπεί τυχόν επιβάρυνση των εργαζομένων με πρόσθετο κόστος,

  • η μετακίνηση του εργαζόμενου σε θέση στο εξωτερικό χωρίς τη συγκατάθεσή του,

  • η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων για διάστημα άνω των δύο μηνών, ανεξάρτητα από τον λόγο,

  • η απόλυση χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

Αλλαγές φέρνει και το άρθρο 12, το οποίο μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για να θεωρηθεί ότι εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα. Πλέον, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες απουσίας, ο εργοδότης μπορεί να αποστείλει ειδοποίηση και, εφόσον ο εργαζόμενος δεν επιστρέψει για δύο ακόμη ημέρες, να προχωρήσει σε δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ», χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο εργοδότης υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, ενώ ο εργαζόμενος ειδοποιείται αυτόματα στο κινητό του μέσω της εφαρμογής MyErgani. Στον δημόσιο τομέα, η αντίστοιχη δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα
Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση» εκφράζει έντονες ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταχρηστικές πρακτικές. Υπάρχει, όπως επισημαίνει, κίνδυνος να θεωρηθεί κάποιος εργαζόμενος ότι έχει παραιτηθεί ενώ απουσιάζει λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή έλλειψης πρόσβασης στην εφαρμογή MyErgani. Ο Σύλλογος προτείνει να απαιτείται διπλή ειδοποίηση (μέσω email/SMS και συστημένης επιστολής), να διατηρηθεί το χρονικό όριο των 10 ημερών, να προβλέπονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και να δίνεται στον εργαζόμενο δυνατότητα ηλεκτρονικής αντίρρησης μέσω MyErgani εντός 15 ημερών.

Δήλωση παραίτησης από τον εργαζόμενο
Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εργαζόμενο να δηλώσει την αποχώρησή του από την εργασία απευθείας στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, με χρήση των προσωπικών του κωδικών, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον εργοδότη. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων που ανέκυπταν όταν εργοδότες αρνούνταν να δηλώσουν αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εμφανίζονται ως «ενεργοί» χωρίς να αμείβονται και χωρίς να μπορούν να εργαστούν αλλού.

Παράλληλα, παραμένει η υποχρέωση υπογραφής του εργαζομένου σε περιπτώσεις που η δήλωση αποχώρησης γίνεται από τον εργοδότη, γεγονός που λειτουργεί ως προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες ψευδείς δηλώσεις.

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