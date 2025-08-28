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Παπασταύρου: «Αλλάζει πρόσωπο η Θεσσαλονίκη - Στρατηγικός κόμβος στο διεθνές ενεργειακό και αναπτυξιακό τοπίο»
Πολιτική
15:56 - 28 Αυγ 2025

Παπασταύρου: «Αλλάζει πρόσωπο η Θεσσαλονίκη - Στρατηγικός κόμβος στο διεθνές ενεργειακό και αναπτυξιακό τοπίο»

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – Έργα Θεσσαλονίκης», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δήλωσε με έμφαση: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και η πόλη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές καθιστούν τη Θεσσαλονίκη κρίσιμο κόμβο για τις εξελίξεις, όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα αλλά και γενικότερα. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

  • Ο κάθετος ενεργειακός άξονας (μέσω του οποίου μεταφέρεται αμερικανικό φυσικό αέριο προς βορρά) έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
  • Ο Πρωθυπουργός έχει εκφράσει βούληση να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας με γειτονικές χώρες που έως τώρα δεν υπήρχε ενεργή διασύνδεση.
  • Στόχος είναι να δημιουργηθούν πολλαπλοί άξονες (ενεργειακοί, οδικοί, σιδηροδρομικοί) που θα επιτρέπουν τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε αυτή την πρωτοβουλία με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης, ένα διεθνές αναπτυξιακό σχέδιο μεγάλης σημασίας. Η Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει σημείο εισόδου του διαδρόμου προς την Ευρώπη.

Μεγάλη Μεταρρύθμιση: Νέος Ενιαίος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς σε μια ιστορική μεταρρύθμιση, που πρόκειται να παρουσιαστεί την επόμενη μέρα:

  • Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, θεσπίζεται ενιαίος και συνεκτικός Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
  • Με τη μεταρρύθμιση αυτή:
    • Καταργούνται πάνω από 170 νομοθετήματα, κάποια από τα οποία χρονολογούνται από το 1923.
    • Εισάγεται ένας χρηστικός και απλοποιημένος κώδικας με 477 άρθρα.
    • Προωθούνται οι αρχές της διαφάνειας, της νομικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας για τον πολίτη.
    • Από τον Σεπτέμβριο του 2025, κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει τα δικαιώματά του χωρίς να χρειάζεται νομικό σύμβουλο ή ειδικό.

Αυτή η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο για πολεοδομική τάξη και χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε επίσης μια σειρά από παράλληλες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου:

  1. Η μεταρρύθμιση Δοξιάδη με την εκπόνηση 245 τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων.
  2. Ο ψηφιακός χάρτης που θα ολοκληρωθεί ως το 2026.
  3. Η ψηφιοποίηση του αρχείου του Κτηματολογίου.
  4. Η ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Όλες αυτές οι δράσεις, σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν στόχο να ενισχύσουν:

  • Την ασφάλεια για τον πολίτη,
  • Την προστασία της ιδιοκτησίας,
  • Και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε σαφή αναφορά σε έργα χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα τόνισε ότι «έχουμε για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπόνηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε 32 δήμους» και «ειδικά στη Θεσσαλονίκη εκπονούνται σχέδια για εννέα δήμους», ενώ πολύ σημαντικό έργο χαρακτήρισε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, καθώς «είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση. Μιλάμε για 40 χιλιόμετρα, για 8 δήμους, το παρακολουθούμε στενά και είναι πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο μας», όμως «υπάρχουν και ειδικά πολεοδομικά σχέδια για ιδιωτικές επενδύσεις, για τις οποίες εξίσου είναι πολύ σημαντικές». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά όπου «γίνεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση» και στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για τις πράσινες ζώνες που γίνονται. «Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις αντιπυρικών ζωνών σε πολλούς οικισμούς, σε πολλές περιοχές. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προστασία του χώρου, για την προστασία του περιβάλλοντος», υπογράμμισε ο υπουργός.

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