ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιαπωνία και Ινδία εμβαθύνουν δεσμούς σε οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια
Ειδήσεις
18:00 - 29 Αυγ 2025

Ιαπωνία και Ινδία εμβαθύνουν δεσμούς σε οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, και ο Ινδός ομόλογός του, Ναρέντρα Μόντι, συμφώνησαν την Παρασκευή (29/8) να ενισχύσουν τους οικονομικούς δεσμούς και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

«Η Ιαπωνία και η Ινδία πρέπει να αξιοποιήσουν τα αμοιβαία πλεονεκτήματά τους, να βοηθήσουν στην επίλυση των αμοιβαίων προκλήσεων και να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Ισίμπα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με το Μόντι μετά από τις συνομιλίες τους στο Τόκιο.

Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού κατά την επόμενη δεκαετία, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις και να επεκτείνουν τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του διαστήματος, των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και άλλων τεχνολογιών. Συμφώνησαν, επίσης, να διευρύνουν τις ανταλλαγές ειδικευμένων εργαζομένων. Η Ιαπωνία δήλωσε ότι στοχεύει σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ινδία ύψους 10 τρισεκατομμυρίων γιεν (67,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Η Ινδία και η Ιαπωνία είναι πλήρως προσηλωμένες σε έναν ελεύθερο, ανοικτή και βασισμένη σε κανόνες Ινδο-Ειρηνική περιοχή. Έχουμε παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την τρομοκρατία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχουμε κοινά συμφέροντα στην άμυνα και την θαλάσσια ασφάλεια», δήλωσε ο Μόντι.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του Μόντι στην Ιαπωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων της Ινδίας και εξασφάλισης υποστήριξης για την πρωτοβουλία «Make in India», καθώς το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

Ερώτηση - καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε Γεραπετρίτη για μυστική διπλωματία με την Τουρκία
Πολιτική

Ερώτηση - καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε Γεραπετρίτη για μυστική διπλωματία με την Τουρκία

Μύλοι Κεπενού: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών
Ανακοινώσεις

Μύλοι Κεπενού: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ Συμμετοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995
Ειδήσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Ειδήσεις

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων
Ειδήσεις

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς
Επιχειρήσεις

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα ΣΕΒ για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη G7 - Στο επίκεντρο άμυνα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αναλύσεις
16/06/2026 - 17:59

ΔΑΑ: Πρώτη έκδοση διεθνούς ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:58

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 17:50

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 17:49

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Οικονομία
16/06/2026 - 17:41

ΕΑΣΕ - ICAP CRIF: Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο

Οικονομία
16/06/2026 - 17:38

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρώ Πράσινα» στις νησιωτικές περιοχές

Πολιτική
16/06/2026 - 17:38

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Πολιτική
16/06/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Σχόλια Αγοράς
16/06/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:32

ΝΑΤΟ: Προσπαθεί να καλύψει το κενό που δημιουργούν οι περικοπές των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:29

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ