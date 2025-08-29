Ιαπωνία και Ινδία εμβαθύνουν δεσμούς σε οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, και ο Ινδός ομόλογός του, Ναρέντρα Μόντι, συμφώνησαν την Παρασκευή (29/8) να ενισχύσουν τους οικονομικούς δεσμούς και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

«Η Ιαπωνία και η Ινδία πρέπει να αξιοποιήσουν τα αμοιβαία πλεονεκτήματά τους, να βοηθήσουν στην επίλυση των αμοιβαίων προκλήσεων και να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Ισίμπα σε κοινή συνέντευξη Τύπου με το Μόντι μετά από τις συνομιλίες τους στο Τόκιο.

Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού κατά την επόμενη δεκαετία, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επενδύσεις και να επεκτείνουν τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του διαστήματος, των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και άλλων τεχνολογιών. Συμφώνησαν, επίσης, να διευρύνουν τις ανταλλαγές ειδικευμένων εργαζομένων. Η Ιαπωνία δήλωσε ότι στοχεύει σε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ινδία ύψους 10 τρισεκατομμυρίων γιεν (67,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

«Η Ινδία και η Ιαπωνία είναι πλήρως προσηλωμένες σε έναν ελεύθερο, ανοικτή και βασισμένη σε κανόνες Ινδο-Ειρηνική περιοχή. Έχουμε παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την τρομοκρατία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχουμε κοινά συμφέροντα στην άμυνα και την θαλάσσια ασφάλεια», δήλωσε ο Μόντι.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του Μόντι στην Ιαπωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων της Ινδίας και εξασφάλισης υποστήριξης για την πρωτοβουλία «Make in India», καθώς το Νέο Δελχί αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.