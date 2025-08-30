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Ιδιωτικά στρατεύματα και σπάνιες γαίες: Το νέο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
Ειδήσεις
20:33 - 30 Αυγ 2025

Ιδιωτικά στρατεύματα και σπάνιες γαίες: Το νέο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ιδιωτικών αμερικανικών στρατιωτικών εταιρειών στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ειρήνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους για να αξιολογηθεί κατά πόσο ένοπλοι «υπεργολάβοι» μπορούν να συνδράμουν στην κατασκευή οχυρώσεων και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα.

Το σχέδιο προορίζεται ως μέσο για να αποφευχθεί η άμεση αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, όπως είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνδυασμός με ευρωπαϊκές «εγγυήσεις ασφαλείας»

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με άλλες «εγγυήσεις ασφαλείας», που έχουν καταρτίσει χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, και θα αποτελέσουν τη βάση για ένα μακροπρόθεσμο ειρηνευτικό σχέδιο. Οι λεπτομέρειες, όπως η επιτήρηση από αέρος, η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών και οι ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα, αναμένονται να ανακοινωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων για αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων: τα σύνορα πρώτης γραμμής θα προστατεύονται από ενισχυμένες μονάδες, ενώ οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλιστούν και θα εκπαιδευτούν από Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αξιοποιώντας τόσο υπάρχοντα όσο και νέα συστήματα, όπως πυραύλους Patriot ή εκτοξευτές Himars.

Οι Αμερικανοί ιδιωτικοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την κατασκευή οχυρώσεων και βάσεων κοντά στα σύνορα, με τρόπο ανάλογο με ό,τι συνέβη στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η παρουσία τους θα προσέδιδε ισχυρή πολιτική και στρατιωτική επιβεβαίωση στους ευρωπαίους συμμάχους, προωθώντας την αποδοχή οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η «αμερικανική μπότα» ως αποτρεπτικό μέτρο

Η ανάπτυξη των ιδιωτικών στρατιωτών θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια συμφωνία Ουάσινγκτον-Κιέβου για την εκμετάλλευση των ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αμερικανική εμπλοκή και ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ έναντι της Ρωσίας.

Η παρουσία Αμερικανών υπεργολάβων θα λειτουργεί ουσιαστικά ως «μπότα» των ΗΠΑ στο έδαφος, περιορίζοντας τις κινήσεις του Πούτιν και διασφαλίζοντας την αμερικανική επιρροή. Παράλληλα, το μέτρο επιτρέπει στον Τραμπ να καθησυχάσει τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA, ενώ μπορεί να αξιοποιήσει τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες ως πολιτικό και επιχειρηματικό επιχείρημα στο εσωτερικό.

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