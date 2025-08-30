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Τσουκαλάς: Τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία έχουν διαψευστεί
Πολιτική
19:45 - 30 Αυγ 2025

Τσουκαλάς: Τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία έχουν διαψευστεί

Reporter.gr Newsroom
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«Τα «ήρεμα νερά» έχουν διαψευστεί επανειλημμένα» με την Τουρκία ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ρ/Σ Real FM.

Ο κ. Τσουκαλάς, στον απόηχο της χθεσινής προκλητικής συνέντευξης του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι «έχουμε ένα σύνολο σταδιακών και συστηματικών προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και με την πόντιση του καλωδίου, την άσκηση δηλαδή κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Σχετικά με την οικονομία ενόψει ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα είναι απολύτως κοστολογημένη. «Ο κ. Μαρινάκης αλλάζει διαρκώς την κοστολόγηση των μέτρων. Ανά ημέρα διαφωνεί με τον εαυτό του. Το κόστος του 13ου μισθού το ξεκίνησε από 1,2 δισ., το πήγε 1,5 δισ. Έχει έτσι και αλλιώς χαλαρή σχέση με την αλήθεια όταν τοποθετείται» σχολίασε ως προς τις τελευταίες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ο 13ος μισθός, το νέο ΕΚΑΣ, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της προσωπικής διαφοράς, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και φορολογικές παρεμβάσεις θα αναδειχθούν και θα κοστολογηθούν στη ΔΕΘ» προσδιόρισε ως αιχμές του ολιστικού σχεδίου που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ.

Και ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε: «Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη «Μαύρη Βίβλο» των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά. Σε τι δεσμεύτηκε για τις ανισότητες και πως τελικά τις γιγάντωσε. Θα εξηγήσουμε στους πολίτες με σαφή τρόπο την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στις δημόσιες πολιτικές, την αναντιστοιχία πράξεων και υποσχέσεων. Είναι μια κυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό εξαπάτησε γιατί άλλα είπε στους πολίτες και άλλα έκανε».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι κάθε λίγο και λιγάκι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι η ακρίβεια τελειώνει, αλλά η ακρίβεια είναι σαν τη λερναία ύδρα μειώνοντας το εισόδημα των πολιτών. «Συνεχώς εξαγγέλλει ότι θα πατάξει την ακρίβεια, στη συνέχεια παραδέχεται ότι απέτυχε και ανακοινώνει πως θα ξαναπροσπαθήσει. Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι μια ικανή κυβέρνηση. Δοκιμάστηκε και έχει κριθεί. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή και εμείς θα σκιαγραφήσουμε τι θα σημαίνει για τον κόσμο της εργασίας, δανειολήπτες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες. Για όλους εκείνους δηλαδή που είναι η Ελλάδα της δημιουργίας και σήμερα νιώθουν πως τους στερούν το δικαίωμα να δημιουργήσουν».

Ερωτηθείς για τη συντονισμένη αντίδραση τριών υπουργείων απέναντι στον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας, τόνισε: «Προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σημαντική αυτονομία. Όπως και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν θυμάμαι οι υπουργοί να μπαίνουν ανάχωμα σε σχέδια που αφορούσαν αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Μου φαίνεται παράταιρο που συμβαίνει τώρα. Μια κυβέρνηση ασχολείται πως θα εμποδίσει μια δημοτική αρχή να κάνει κάτι που είχε δεσμευτεί. Δεν έχω συνηθίσει να βλέπω υπουργούς να εμποδίζουν το έργο μιας δημοτικής αρχής».

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