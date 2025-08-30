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Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Κέρκυρα - Προβλήματα σε δρόμους, αεροδρόμιο και δίκτυο ηλεκτροδότησης
Ειδήσεις
20:11 - 30 Αυγ 2025

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Κέρκυρα - Προβλήματα σε δρόμους, αεροδρόμιο και δίκτυο ηλεκτροδότησης

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου την Κέρκυρα, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους της πόλης της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και στις περιφερειακές περιοχές.

Ζημιές έχουν καταγραφεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις, ούτε απογειώσεις ούτε προσγειώσεις, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τη σκηνή όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και το Χρήστο Μάστορα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2025 - 23:23
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