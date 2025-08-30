Τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι - Μόντι: Υποστήριξη της Ινδίας σε ειρηνική επίλυση στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επιβεβαίωσε το Σάββατο (30/8) τη στήριξή του για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Μόντι.

Ο Ζελένσκι, σε βιντεοομιλία του το βράδυ, δήλωσε ότι ο Μόντι υποστήριξε το αίτημα της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η πρόταση θα ληφθεί υπόψη στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Το γραφείο του Μόντι ανέφερε ότι ο Ζελένσκι συμμερίζεται την άποψη του Ινδού πρωθυπουργού για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ ο Μόντι τόνισε την υποστήριξη της Ινδίας στις προσπάθειες για ταχύτερη αποκατάσταση της ειρήνης.

«Οι ηγέτες εξέτασαν, επίσης, την πρόοδο στη διμερή συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ουκρανίας και συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Μόλις μίλησα με τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο, συνεχίζει να σκοτώνει», δήλωσε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας υποστηρίζει την ιδέα ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός και ότι αυτό θα ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διπλωματία. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα ακουστεί στη συνάντηση στην Κίνα».

I spoke with Prime Minister of India @NarendraModi.



I informed about the talks with President Trump in Washington with the participation of European leaders. It was a productive and important conversation, a shared vision among partners on how to achieve real peace. Ukraine… pic.twitter.com/fINVbncnlR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Μόντι δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε έκκληση για κατάπαυση του πυρός.