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Ουκρανία: Υπέρ εκεχειρίας το 75% αλλά μόνο με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας
Ειδήσεις
21:58 - 31 Αυγ 2025

Ουκρανία: Υπέρ εκεχειρίας το 75% αλλά μόνο με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Οι περισσότεροι Ουκρανοί δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν μια κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, όπως προκύπτει από πρόσφατη δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου Ukrainian Rating Group.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητες τις εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η δημοσκόπηση, που έγινε σε δείγμα 1.600 Ουκρανών μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου, καταγράφει επίσης υψηλή αποδοχή των διαπραγματεύσεων ως εφικτής λύσης: το 82% πιστεύει ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου.

Αναφορικά με τη μορφή των διαπραγματεύσεων, το 62% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι υποστηρίζει την εμπλοκή τρίτων χωρών για τη διευκόλυνση ενός συμβιβασμού, ενώ μόνο το 20% προτιμά απευθείας διάλογο με τη Ρωσία.

Όταν ερωτήθηκαν για το είδος της ειρηνευτικής συμφωνίας που θα ήταν αποδεκτή, το 59% προκρίνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσω συμβιβασμού, ενώ ένα 20% τάσσεται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την πλήρη ανάκτηση της Κριμαίας και του Ντονμπάς. Μόλις το 13% δηλώνει ότι θα αποδεχόταν ως αποδεκτό όριο τα σύνορα πριν τη ρωσική εισβολή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, που εξαιρούν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

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