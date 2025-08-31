Ουκρανία: Υπέρ εκεχειρίας το 75% αλλά μόνο με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 75% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητες τις εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Η δημοσκόπηση, που έγινε σε δείγμα 1.600 Ουκρανών μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου, καταγράφει επίσης υψηλή αποδοχή των διαπραγματεύσεων ως εφικτής λύσης: το 82% πιστεύει ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου.
Αναφορικά με τη μορφή των διαπραγματεύσεων, το 62% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι υποστηρίζει την εμπλοκή τρίτων χωρών για τη διευκόλυνση ενός συμβιβασμού, ενώ μόνο το 20% προτιμά απευθείας διάλογο με τη Ρωσία.
Όταν ερωτήθηκαν για το είδος της ειρηνευτικής συμφωνίας που θα ήταν αποδεκτή, το 59% προκρίνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσω συμβιβασμού, ενώ ένα 20% τάσσεται υπέρ της συνέχισης του πολέμου μέχρι την πλήρη ανάκτηση της Κριμαίας και του Ντονμπάς. Μόλις το 13% δηλώνει ότι θα αποδεχόταν ως αποδεκτό όριο τα σύνορα πριν τη ρωσική εισβολή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, που εξαιρούν την Κριμαία και το Ντονμπάς.