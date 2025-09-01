Fuest (ifo): Η αύξηση του κόστους των τόκων στη Γερμανία απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση του επιτοκίου στη Γερμανία, ο πρόεδρος του ifo, Clement Fuest, θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες δαπάνες είναι επείγουσα ανάγκη.

Εκτιμά ότι περίπου το 13% του προϋπολογισμού της Γερμανίας θα μπορούσε να δαπανηθεί για την πληρωμή τόκων έως το 2040, εάν οι συνθήκες παραμείνουν αμετάβλητες. «Είναι σαφές ότι ένα υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει λιγότερα χρήματα για άλλες δαπάνες, αυξάνοντας έτσι την πίεση για μεταρρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το Fuest, το κύριο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η πλευρά των δαπανών. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και η αύξηση τους να περιοριστεί, ιδίως στις κοινωνικές δαπάνες και στην ασφάλιση υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας. Ένας τρόπος θα μπορούσε, επίσης, να είναι η σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η επανεισαγωγή του λεγόμενου παράγοντα βιωσιμότητας, ο οποίος περιορίζει αυτόματα τις αυξήσεις των συντάξεων όταν υπάρχουν λιγότεροι συνεισφέροντες. Ο Fuest δεν θεωρεί τις αυξήσεις φόρων ως καλή επιλογή: «Αυτό θα ήταν αντίθετο με τον στόχο της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ο λόγος των δημόσιων δαπανών της Γερμανίας προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί από 46% το 2019 σε σχεδόν 50% σήμερα. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης να επικεντρωθούν στην πλευρά των δαπανών».

Σήμερα, η γερμανική κυβέρνηση δαπανά περίπου το 6% του προϋπολογισμού της για τόκους. Εάν τα επιτόκια ήταν περίπου 2,5% και οι δημόσιες δαπάνες (εξαιρουμένων των τόκων) αυξάνονταν από το 2030 με τον ίδιο ρυθμό όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (υπόθεση: 3% ετησίως), τότε το 13% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα έπρεπε να δαπανηθεί για τόκους το 2040. Εάν αυτό το ποσοστό είχε ήδη επιτευχθεί σήμερα, αυτό και μόνο θα δημιουργούσε ένα κενό 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025.

Ωστόσο, το παραπάνω σενάριο προϋποθέτει ότι από σήμερα έως το 2040 δεν θα συμβούν σημαντικές κρίσεις που θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους – κάτι που είναι μάλλον αισιόδοξο. Λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και τις συναφείς πρόσθετες δαπάνες για συντάξεις, υγεία και περίθαλψη, είναι επίσης αισιόδοξο να υποτεθεί ότι οι δαπάνες (εξαιρουμένων των τόκων) από το 2030 δεν θα αυξηθούν ταχύτερα από την οικονομική παραγωγή.