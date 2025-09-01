ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fuest (ifo): Η αύξηση του κόστους των τόκων στη Γερμανία απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις
11:13 - 01 Σεπ 2025

Fuest (ifo): Η αύξηση του κόστους των τόκων στη Γερμανία απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση του επιτοκίου στη Γερμανία, ο πρόεδρος του ifo, Clement Fuest, θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες δαπάνες είναι επείγουσα ανάγκη. 

Εκτιμά ότι περίπου το 13% του προϋπολογισμού της Γερμανίας θα μπορούσε να δαπανηθεί για την πληρωμή τόκων έως το 2040, εάν οι συνθήκες παραμείνουν αμετάβλητες. «Είναι σαφές ότι ένα υψηλότερο επιτόκιο σημαίνει λιγότερα χρήματα για άλλες δαπάνες, αυξάνοντας έτσι την πίεση για μεταρρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το Fuest, το κύριο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η πλευρά των δαπανών. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και η αύξηση τους να περιοριστεί, ιδίως στις κοινωνικές δαπάνες και στην ασφάλιση υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας. Ένας τρόπος θα μπορούσε, επίσης, να είναι η σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η επανεισαγωγή του λεγόμενου παράγοντα βιωσιμότητας, ο οποίος περιορίζει αυτόματα τις αυξήσεις των συντάξεων όταν υπάρχουν λιγότεροι συνεισφέροντες. Ο Fuest δεν θεωρεί τις αυξήσεις φόρων ως καλή επιλογή: «Αυτό θα ήταν αντίθετο με τον στόχο της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, ο λόγος των δημόσιων δαπανών της Γερμανίας προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί από 46% το 2019 σε σχεδόν 50% σήμερα. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης να επικεντρωθούν στην πλευρά των δαπανών».

Σήμερα, η γερμανική κυβέρνηση δαπανά περίπου το 6% του προϋπολογισμού της για τόκους. Εάν τα επιτόκια ήταν περίπου 2,5% και οι δημόσιες δαπάνες (εξαιρουμένων των τόκων) αυξάνονταν από το 2030 με τον ίδιο ρυθμό όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (υπόθεση: 3% ετησίως), τότε το 13% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα έπρεπε να δαπανηθεί για τόκους το 2040. Εάν αυτό το ποσοστό είχε ήδη επιτευχθεί σήμερα, αυτό και μόνο θα δημιουργούσε ένα κενό 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025.

Ωστόσο, το παραπάνω σενάριο προϋποθέτει ότι από σήμερα έως το 2040 δεν θα συμβούν σημαντικές κρίσεις που θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους – κάτι που είναι μάλλον αισιόδοξο. Λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και τις συναφείς πρόσθετες δαπάνες για συντάξεις, υγεία και περίθαλψη, είναι επίσης αισιόδοξο να υποτεθεί ότι οι δαπάνες (εξαιρουμένων των τόκων) από το 2030 δεν θα αυξηθούν ταχύτερα από την οικονομική παραγωγή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο μουσικό σχολείο Παλλήνης
Ειδήσεις

Υπό έλεγχο η φωτιά στο μουσικό σχολείο Παλλήνης

«Φρενάρει» η βρετανική αγορά ακινήτων: Πτώση τιμών τον Αύγουστο
Ειδήσεις

«Φρενάρει» η βρετανική αγορά ακινήτων: Πτώση τιμών τον Αύγουστο

Τσάφος (υφυπουργός Ενέργειας): Αν οι πάροχοι δεν μειώσουν τα τιμολόγια ρεύματος, θα παρέμβουμε
Πολιτική

Τσάφος (υφυπουργός Ενέργειας): Αν οι πάροχοι δεν μειώσουν τα τιμολόγια ρεύματος, θα παρέμβουμε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD
Ειδήσεις

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:04

Βόλος: Απέσπασαν €370.000 από 13χρονο – Ποιοι και γιατί τον εκβίαζαν

Πολιτική
19/06/2026 - 11:58

Παπασταύρου: Επιταχύνουμε αποφασιστικά την ανάπτυξη στον τομέα των υδρογονανθράκων

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:42

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 30 Ιουνίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Πολιτική
19/06/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Αξιόπιστος διάλογος για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 11:34

Πειραιάς: Συνελήφθη 53χρονος για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή

Πολιτική
19/06/2026 - 11:24

Φαραντούρης: Το να γνωρίζoυν οι καταναλωτές εάν ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο είναι αυτονόητο δικαίωμα επιλογής

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 11:05

Επιφυλακτικότητα και μικτές τάσεις στις ευρωαγορές μετά την αναβολή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Ακίνητα
19/06/2026 - 10:50

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 10:44

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 10:38

Η Postbank του Ομίλου Eurobank γιόρτασε 35 χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:37

ifo: «Υπαρξιακή απειλή» για την Ευρώπη η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Αναλύσεις
19/06/2026 - 10:30

ΧΑ: Λήγουν σήμερα (19/6) τα ΣΜΕ του Ιουνίου, διαδικασία που αναμένεται να συμβάλει σε αυξημένη μεταβλητότητα

Ειδήσεις
19/06/2026 - 10:11

Ακυρώθηκε η συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, θολώνοντας τις προοπτικές για μια διαρκή εκεχειρία

Περιβάλλον
19/06/2026 - 10:04

Περίπου 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό των χωρών τους για περιβαλλοντικούς λόγους το 2025

Πολιτική
19/06/2026 - 09:55

Πετραλιάς: Η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους είναι ο απώτερος στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 09:43

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:29

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 09:12

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 09:03

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Φορολογία
19/06/2026 - 08:54

Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Οικονομία
19/06/2026 - 08:24

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Πολιτική
19/06/2026 - 08:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δύο διεθνείς αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/06/2026 - 08:11

Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 08:07

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 08:04

Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 08:00

Η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει βασικούς λόγους για τους οποίους κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 07:55

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ – Σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/06/2026 - 07:53

ΝΟΥΝΟΥ: Λανσάρει το νέο Protein Cheese στην κατηγορία του κίτρινου τυριού

Ναυτιλία
19/06/2026 - 07:47

Ηλιόπουλος, Παναγιωτάκης, Στεφάνου: Οι τρεις πρωταγωνιστές του νέου ακτοπλοϊκού ντέρμπι στις Κυκλάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ