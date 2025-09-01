Τσάφος (υφυπουργός Ενέργειας): Αν οι πάροχοι δεν μειώσουν τα τιμολόγια ρεύματος, θα παρέμβουμε

Ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα αναφέρθηκε εκτενώς στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ενόψει της ανακοίνωσης των νέων τιμολογίων από τους παρόχους ενέργειας. Τόνισε ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως οι πάροχοι δεν μετακυλίουν τη σημαντική μείωση της χονδρικής τιμής ρεύματος στη λιανική τιμή για τους καταναλωτές, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει.

Ο Νίκος Τσάφος αναφερόμενος στο θετικό μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός προς τις εταιρείες ενέργειας, δηλαδή ότι οι μειώσεις στη χονδρική πρέπει να περάσουν και στους καταναλωτές, διαφορετικά θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ο υφυπουργός εξήγησε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό σε σχέση με το περσινό. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2024, η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, όταν είχε παρατηρηθεί μια «μίνι» ενεργειακή κρίση και η τιμή κυμαινόταν στα 122 ευρώ. Φέτος, η τιμή αυτή έπεσε στα 73 ευρώ τον Αύγουστο, γεγονός που η κυβέρνηση θεωρεί πως πρέπει να αποτυπωθεί στις λιανικές τιμές, προς όφελος των καταναλωτών.

Ο υφυπουργός Ενέργειας διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η μείωση της χονδρικής τιμής κατά περίπου 30% δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στη λιανική. Όπως εξήγησε, η χονδρική αποτελεί απλώς το σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, καθώς υπάρχουν και άλλα κόστη που προστίθενται στη διαδρομή προς τη λιανική τιμολόγηση. Παρ’ όλα αυτά, επανέλαβε ότι η προσδοκία της κυβέρνησης είναι πως η πτώση της χονδρικής, και ιδίως η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του Αυγούστου, θα πρέπει να αντανακλαστεί στα τιμολόγια των παρόχων από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Σε ερώτηση για το τι συνέβαλε στη μείωση των τιμών, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες, όπως είπε, βοήθησαν σημαντικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρική αγορά. Αντιμετώπισε όμως και την κριτική ότι παρότι η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Ο κ. Τσάφος εξήγησε ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται ανά ώρα και όχι με βάση κάποια μέση τιμή ημέρας. Έτσι, για παράδειγμα, το μεσημέρι που υπάρχει υπερπροσφορά ενέργειας από ηλιακά συστήματα, η τιμή μπορεί να είναι μηδενική ή ακόμα και αρνητική. Όταν όμως πέφτει ο ήλιος και αυξάνεται η ζήτηση, λόγω οικιακής χρήσης (μαγείρεμα, κλιματισμός κ.ά.), τότε οι τιμές αυξάνονται. Αυτή η διακύμανση εντός της ημέρας δεν αντικατοπτρίζεται πάντα με σαφήνεια στα τελικά τιμολόγια, αλλά η μέση τιμή του μήνα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διαμόρφωση της λιανικής.

Σε σχέση με τις πιθανές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αν οι πάροχοι δεν ανταποκριθούν, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι στο παρελθόν (όπως το 2021), η κυβέρνηση είχε παρέμβει τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά. Είχαν, μεταξύ άλλων, ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των υπερκερδών, επιβλήθηκαν πλαφόν και εφαρμόστηκαν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ανάλογα μέτρα είναι διαθέσιμα και σήμερα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να απαιτείται παρέμβαση στη χονδρική αγορά, αφού οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Αυτό που εξετάζει πλέον η κυβέρνηση είναι η μεταφορά αυτής της μείωσης στη λιανική τιμή.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσάφος τόνισε ότι στην Ελλάδα εξετάζουμε πάντοτε δύο τιμές: τη χονδρική και τη λιανική που πληρώνει ο καταναλωτής. Η αύξηση του κόστους, όπως εξήγησε, προέρχεται κυρίως από το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει ακριβό λόγω της ενεργειακής κρίσης του 2022. Αυτό μεταφέρεται στη χονδρική και στη συνέχεια στη λιανική. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, σε γενικές γραμμές, η λιανική τιμή στην Ελλάδα κινείται περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν και αυτό δεν είναι ιδανικό για μια χώρα που έχει περάσει από βαθειά οικονομική κρίση, δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Η συσσωρευμένη ακρίβεια που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, με τη χώρα μας να βρίσκεται άλλοτε λίγο πάνω και άλλοτε λίγο κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.