Πούτιν: «Κόκκινη γραμμή» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Καμία ένσταση για την ΕΕ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη (2/9) ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ αντιταχθεί στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θεωρεί εφικτό να βρεθεί μια κοινή συνεννόηση για τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας.

Μιλώντας κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί Ευρωπαίων ηγετών πως η Ρωσία σκοπεύει να επιτεθεί βαθύτερα στην Ευρώπη είναι «υστερία» και «τρομολαγνικά σενάρια».

Όσον αφορά την Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως απόπειρα της Δύσης, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, να απορροφήσει ολόκληρο τον μετασοβιετικό χώρο, κάτι που είχε σοβαρές επιπτώσεις για την ασφάλεια της Μόσχας.

«Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ποτέ δεν είχαμε αντιρρήσεις», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο στην Κίνα. «Το ΝΑΤΟ, όμως, είναι άλλο ζήτημα».

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι είχε συζητήσει την ασφάλεια της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

«Υπάρχουν επιλογές για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση τερματισμού της σύγκρουσης», δήλωσε. «Και μου φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί μια συναίνεση».