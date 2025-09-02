Άνοδος του πετρελαίου εν μέσω εντάσεων στην Ουκρανία - Ενισχύεται το αμερικανικό δολάριο

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Τρίτης (2/9), καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα των ρωσικών προμηθειών, ενώ παραμένει αβέβαιο πώς θα επηρεάσουν οι πολιτικές της Ουάσιγκτον τους βασικούς καταναλωτές πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο σημειώνουν άνοδο 1,85% στα 69,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο WTI για τον Οκτώβριο ενισχύεται κατά 2,95% στα 65,90 δολάρια.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν εντείνει τις ανταλλαγές, με υπολογισμούς του Reuters να δείχνουν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν κλείσει εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17% της ρωσικής παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχέθηκε «νέες βαθιές επιθέσεις» κατά της Ρωσίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Η δέσμευσή του έρχεται εν μέσω στασιμότητας των προσπαθειών των ΗΠΑ και της Ευρώπης να πείσουν το Βλαντιμίρ Πούτιν να δεχτεί διμερείς συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Λευκός Οίκος άσκησε ξεχωριστά έμμεση πίεση στους καταναλωτές πετρελαίου της Ρωσίας, επιβάλλοντας πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων, τους οποίους απέδωσε στις συνεχιζόμενες αγορές αργού από τη Μόσχα. Η Ινδία έχει επικρίνει τους δασμούς ως «άδικους και αδικαιολόγητους». Σε ένα ακόμη σημάδι επιδείνωσης των σχέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αύξησε τη Δευτέρα (1/9) τις επικρίσεις του για τις εμπορικές σχέσεις με την Ινδία, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς μονόπλευρη καταστροφή».

Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα κατά της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο και του μεγαλύτερου αγοραστή πετρελαίου της Ρωσίας μετά τις κυρώσεις της G7. Ο Πούτιν, ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα, σε μια επίδειξη ενότητας του Παγκόσμιου Νότου.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι επενδυτές αναζητούν σημάδια για την πολιτική παραγωγής του ΟΠΕΚ+, ο οποίος πρόκειται να συζητήσει πιθανή αύξηση παραγωγής στις 7 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα, που πρόσφατα επέστρεψε στην κατάργηση της μείωσης της παραγωγής κατά 2,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, θεωρείται απίθανο να αλλάξει στρατηγική αυτή την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε, όπως και η ευρύτερη αγορά, ότι η ομάδα θα αφήσει τα επίπεδα παραγωγής αμετάβλητα για τον Οκτώβριο», δήλωσαν αναλυτές της ING την Τρίτη. «Το μέγεθος του πλεονάσματος κατά το επόμενο έτος σημαίνει ότι είναι απίθανο η ομάδα να φέρει επιπλέον προσφορά στην αγορά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ΟΠΕΚ+ να αποφασίσει να επαναφέρει τις περικοπές στην προσφορά, δεδομένων των ανησυχιών για πλεόνασμα».

Οι έμποροι αναμένουν, επίσης, την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, η οποία θα ληφθεί υπόψη στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Η ευρέως αναμενόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed θα μπορούσε να αποδυναμώσει το δολάριο και να αυξήσει τη ζήτηση για εμπορεύματα τιμολογούμενα σε δολάρια, όπως το πετρέλαιο.

Σημαντικά κέρδη για δολάριο, φυσικό αέριο, χρυσό και ασήμι - Υποχωρεί ο χαλκός και η στερλίνα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς ενισχυμένα κατά 1,619% στα 32.580 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 1,05% στα 3.553,30 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 2,17% στα 41,618 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,40% και βρίσκεται στα 4,5720 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,64% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1634 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3393 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,47% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8687 βρετανική λίρα ανά ευρώ.