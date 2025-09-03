Διπλωματική Ρήξη Ισραήλ - Γαλλίας: «Επικίνδυνες» οι Πρωτοβουλίες Μακρόν για Παλαιστίνη

Οξύτατη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ να κατηγορεί τον Γάλλο πρόεδρο ότι υπονομεύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ότι οι παρεμβάσεις του είναι «επικίνδυνες».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στον απόηχο της προειδοποίησης του Μακρόν προς το Τελ Αβίβ να μην επιχειρήσει προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών, ως αντίδραση στην επικείμενη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία.

Ο Σάαρ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), επέκρινε τον Γάλλο πρόεδρο για παρεμβατισμό σε μια σύγκρουση στην οποία δεν έχει άμεση εμπλοκή και για απόψεις που –κατά τον ίδιο– αγνοούν την πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ, τέτοιες κινήσεις δεν οδηγούν ούτε σε ειρήνη ούτε σε ασφάλεια στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν επανέλαβε τη δέσμευσή του υπέρ της λύσης των δύο κρατών, τονίζοντας ότι καμία κίνηση βίας ή προσάρτησης δεν θα ανακόψει τη διπλωματική πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Υπενθύμισε επίσης πως θα συμπροεδρεύσει μαζί του σε διάσκεψη στον ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Αυστραλία, το Βέλγιο και ο Καναδάς.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης περιοχών της Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στη διεθνή αναγνώριση της Παλαιστίνης. Το Ισραήλ θεωρεί ότι μια τέτοια αναγνώριση θα αποτελούσε επιβράβευση της Χαμάς, ύστερα από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους – κυρίως αμάχους.

Η απάντηση του Ισραήλ ήταν ένας εκτεταμένος πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 63.633 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας – αριθμός που περιλαμβάνει κυρίως γυναίκες και παιδιά. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, αν και δεν διαχωρίζουν τους άμαχους από τους μαχητές.

Η ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ αναδεικνύει την αυξανόμενη πόλωση γύρω από το παλαιστινιακό ζήτημα και την πίεση που ασκείται διεθνώς για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.