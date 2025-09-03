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Υπ. Παιδείας: Χρηματοδότηση €681.551 για συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδήσεις
12:50 - 03 Σεπ 2025

Υπ. Παιδείας: Χρηματοδότηση €681.551 για συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με συνολικό ποσό 681.551,04 ευρώ, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων συντήρησης, επισκευών και ενίσχυσης της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, εγκρίθηκαν 8 έργα που αφορούν κρίσιμες υποδομές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνικών αναγκών, από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 και αποσκοπεί στην κάλυψη βασικών αναγκών σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεώτρησης Νο3 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 72.600,92 €
  • Αντικατάσταση μονώσεων σε σωληνώσεις και αεραγωγούς δικτύων ψύξης/θέρμανσης/κλιματισμού – 74.400,00 €
  • Αντικατάσταση πίνακα μέσης τάσης σε υποσταθμούς κτιρίου Στροβίλου και Πλατειών Κέντρου – 74.160,00 €
  • Συντήρηση χώρων πρασίνου σε Πολυτεχνειούπολη και Συγκρότημα Πατησίων (10 μήνες) – 37.042,21 €
  • Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (7 μήνες) – 161.195,79 €
  • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (10 μήνες) – 36.046,80 €
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για τη σωστή λειτουργία του συστήματος BMS (10 μήνες) – 34.543,92 €
  • Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (10 μήνες) – 191.561,40 €

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των υποδομών, την αδιάλειπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών. Με την απόφαση αυτή, το Υπουργείο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να υποστηρίζει τα ΑΕΙ, ενισχύοντας τον τεχνικό εξοπλισμό και την λειτουργική τους επάρκεια.

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