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Έκκληση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ στην κυβέρνηση για μείωση του ΕΦΚ στον καφέ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:05 - 03 Σεπ 2025

Έκκληση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ στην κυβέρνηση για μείωση του ΕΦΚ στον καφέ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ένωση Καφέ απέστειλε διάβημα προς τη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αντικείμενο τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ. Με αφορμή τις επικείμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ένωση ζητά από την Πολιτεία να συμπεριλάβει στα μέτρα ανακούφισης είτε την πλήρη κατάργηση είτε τη σημαντική μείωση του φόρου.

Ο ΕΦΚ, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017, έχει επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές, σε μια περίοδο έντονης πληθωριστικής πίεσης στα τρόφιμα. Η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει αρνητικά το δείκτη τιμών καταναλωτή και εντείνει τις πληθωριστικές τάσεις.

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά 50 ετών λόγω κλιματικής αλλαγής, μειωμένων σοδειών στις κύριες παραγωγικές χώρες και γεωπολιτικών εντάσεων. Στους παράγοντες περιλαμβάνονται επίσης ο Κανονισμός προστασίας Δέουσας Επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUDR), η εφαρμογή εμπορικών δασμών και η αυξανόμενη ζήτηση από νέες αγορές, όπως η Κίνα. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η τιμή της Arabica στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αυξήθηκε κατά 35,86%, ενώ η Robusta στο Λονδίνο κατά 49,72%.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε ιστορικά υψηλές τιμές καφέ στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος λόγω ενέργειας, μισθών και ενοικίων, και θέτουν σε σοβαρές προκλήσεις τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των διεθνών ανταγωνιστών.

Συγκρίσιμα μέτρα εφαρμόστηκαν πρόσφατα στη Δανία, όπου καταργήθηκαν οι φόροι σε καφέ και σοκολάτα για την ανακούφιση των νοικοκυριών, μετά την αύξηση της τιμής του καφέ κατά 35,5% μέσα σε ένα χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει αντίστοιχη πολιτική, μειώνοντας ή καταργώντας τον ΕΦΚ στον καφέ, ώστε να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες και να συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

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