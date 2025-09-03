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Κατρίνης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτομή της αδιαφάνειας και της διαφθοράς του επιτελικού κράτους
Πολιτική
12:51 - 03 Σεπ 2025

Κατρίνης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτομή της αδιαφάνειας και της διαφθοράς του επιτελικού κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Ως μία «περίοδο αδιαφάνειας και διαφθοράς» του επιτελικού κράτους χαρακτήρισε την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του MEGA με τους δημοσιογράφους Ι. Χασαπόπουλο και Α. Βούλγαρη, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε, «αντί η κυβέρνηση να εκσυγχρονίζει τη χώρα, το μόνο που κάνει είναι να μοιράζει σε ημετέρους κοινοτικά χρήματα, χρήματα που θα έπρεπε όμως να πηγαίνουν στους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους». Τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση νομίζει πως με την επιστροφή των χρημάτων έχει λήξει το θέμα και δεν υπάρχει πολιτικά υπεύθυνος και υπόλογος, η υπόθεση των παράνομων ΑΦΜ, που αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποδεικνύει ότι «ένα σύστημα διευκόλυνε και καθοδηγούσε τις παράνομες πρακτικές, με χρήματα να πηγαίνουν σε κομματικούς φίλους και όχι στους πραγματικούς δικαιούχους».

Σε σχέση με το θέμα του μεταναστευτικού, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι θα «πρέπει να διαχωριστεί η νόμιμη μετανάστευση από την παράνομη». Υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που εγκρίθηκε πριν από 16 μήνες από το υπουργικό, περιείχε «θετικές διατάξεις, όπως ότι όσοι είναι 7 χρόνια στη χώρα μπορούν να πάρουν άδεια παραμονής, για να καλύψουν τις ανάγκες για εργάτες γης για εργαζόμενους σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας που υπάρχει τεράστια ανάγκη». Ωστόσο, όχι μόνο παραμένει ανενεργό, αλλά από στελέχη της ΝΔ όπως ο κ. Βορίδης «καλλιεργείται μια επικίνδυνη ρητορική μίσους και ξενοφοβίας», που εξυπηρετεί μικροκομματικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακές ανάγκες. Ο Κατρίνης σημείωσε ότι «η μεγάλη μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δοθεί το επόμενο καλοκαίρι, όπου η χώρα πρέπει να διεκδικήσει αλλαγή στις ευρωπαϊκές πολιτικές που την αφορούν».

Αναφερόμενος στην επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως τα θεμελιώδη ιδεώδη και οι αρχές της παραμένουν επίκαιρα. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου αποτέλεσε κίνημα ανατροπής, που έδωσε ευκαιρίες και δικαιώματα σε εκατομμύρια πολίτες, «γι’ αυτό και 35-40 χρόνια μετά, σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, οι πολίτες αξιολογούν εκείνη την περίοδο διακυβέρνησης ως την καλύτερη της ζωής τους». Τόνισε ότι και σήμερα, υπό διαφορετική συγκυρία, το αίτημα της αλλαγής είναι ξανά κυρίαρχο και «το ΠΑΣΟΚ και πάλι έρχεται με πρόταση και με θέσεις τέτοιες, ώστε να κάνει πράξη αυτήν την πολιτική αλλαγή, που ζητά η πλειοψηφία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως «αυτές οι συζητήσεις διευκολύνουν τον κύριο Μητσοτάκη» να εστιάσει στο παρελθόν. Έθεσε το ζήτημα και το ερώτημα της ενότητας του προοδευτικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι μια πιθανή διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 13:05
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