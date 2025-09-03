Φλόριντα: Σχεδιάζει την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στα σχολεία – Αντιδρούν οι επιστήμονες

Ο γενικός χειρουργός της Φλόριντα, Τζόζεφ Α. Λαντάπο, ανακοίνωσε την Τρίτη (3/9) την πρόθεση της πολιτείας να καταργήσει όλες τις εντολές υποχρεωτικού εμβολιασμού, ακόμη και για τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία. Αν υλοποιηθεί, η Φλόριντα θα γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που αποσύρεται πλήρως από μια πρακτική που έχει συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και στην προστασία της δημόσιας υγείας από μεταδοτικές ασθένειες.

«Κάθε υποχρεωτικός εμβολιασμός στάζει περιφρόνηση και δουλεία», δήλωσε ο Λαντάπο σε συνέντευξη Τύπου, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή κριτική του στις κατευθυντήριες οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις, στήριξε το σχέδιο, επισημαίνοντας ότι ορισμένες υποχρεώσεις μπορούν να καταργηθούν άμεσα, ενώ άλλες απαιτούν αλλαγές από το νομοθετικό σώμα.

Με τα σημερινά δεδομένα, όπως και σε όλες τις άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, οι μαθητές στη Φλόριντα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ενάντια σε ασθένειες όπως ιλαρά, παρωτίτιδα, πολιομυελίτιδα, ανεμοβλογιά και ηπατίτιδα Β, εκτός αν διαθέτουν απαλλαγή.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Λαντάπο έχει ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της επιστημονικής κοινότητας για τη στάση του απέναντι στα εμβόλια κορωνοϊού mRNA, τα οποία έχει απορρίψει επικαλούμενος θεωρίες που έχουν καταρριφθεί. Επιπλέον, ήταν ο πρώτος υγειονομικός αξιωματούχος πολιτείας που κάλεσε τις τοπικές κοινότητες να σταματήσουν την προσθήκη φθορίου στο νερό, πρακτική που επί δεκαετίες θεωρείται βασικό μέτρο για τη βελτίωση της στοματικής υγείας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών θα έχει δραματικές συνέπειες. «Μπορούμε να περιμένουμε ότι η ιλαρά θα επιστρέψει δυναμικά. Θα ακολουθήσουν και άλλες ασθένειες», τονίζει ο παιδίατρος Πολ Όφιτ. «Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κίνηση που θέτει σε περιττό κίνδυνο τα παιδιά μας».