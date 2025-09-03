Τραμπ: Απόσπαση προσοχής από τις επιτυχίες μου οι συζητήσεις για τους φακέλους του Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (3/9) ότι οι απαιτήσεις για δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν αποτελούν μια απόσπαση της προσοχής από τις επιτυχίες της κυβέρνησής του, την ώρα που μια ομάδα θυμάτων του διαβόητου σεξουαλικού παραβάτη ζητούσε δημόσια τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων.

«Αυτή είναι μια ακόμα δημοκρατική φάρσα που δεν τελειώνει ποτέ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε για τους φακέλους του Έπσταϊν, όπως μεταδίδει το CNBC.

Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ, ένας συνάδελφός του Ρεπουμπλικανός, ο βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, ηγείται μιας νέας προσπάθειας στο Κογκρέσο για να εξαναγκάσει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Μάσι έχει καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα λεγόμενο «αίτημα αποδέσμευσης» (discharge petition), το οποίο, αν εγκριθεί, θα υποχρεώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ο Μάσι και ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, μαζί με μια ομάδα θυμάτων του Έπσταϊν και της Μάξγουελ.