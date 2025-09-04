Δικαστική νίκη του Χάρβαντ έναντι του Τραμπ: Δεν μπορεί να κόψει τη χρηματοδότηση

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το πάγωμα της χρηματοδότησης της έρευνας προς το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που ανέρχεται στο ποσό των 2 δισ. δολαρίων είναι αντισυνταγματικό.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Άλισον Μπάροουζ, δήλωσε ότι η ακύρωση των ερευνητικών επιχορηγήσεων και άλλων ομοσπονδιακών ενεργειών από τον Ντόναλντ Τραμπ ισοδυναμούσε με «αντίποινα, αντισυνταγματικούς όρους και αντισυνταγματικό καταναγκασμό».

Η απόφασή της, στην οποία λογικά ο Τραμπ θα ασκήσει έφεση, ακύρωσε το πάγωμα των επιχορηγήσεων προς το Χάρβαρντ από την κυβέρνηση και παράλληκα την εμποδίζει από το να τερματίσει τις επιχορηγήσεις στο μέλλον με παρόμοια συλλογιστική.

Η Μπάροουζ έκανε επίσης δεκτό το αίτημα του Χάρβαρντ για συνοπτική κρίση σχετικά με το δίκαιο των πολιτικών δικαιωμάτων, αποφασίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν είχε ακολουθήσει τις απαιτήσεις του Τίτλου VI πριν τερματίσει τις ερευνητικές επιχορηγήσεις. Διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει τον Νόμο περί Διοικητικών Διαδικασιών, ο οποίος ορίζει κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις.

Τέλος, η δικαστής υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για μια στοχευμένη, ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και το έπραξε με τρόπο αντισυνταγματικό.