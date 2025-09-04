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Δικαστική νίκη του Χάρβαντ έναντι του Τραμπ: Δεν μπορεί να κόψει τη χρηματοδότηση
Ειδήσεις
00:26 - 04 Σεπ 2025

Δικαστική νίκη του Χάρβαντ έναντι του Τραμπ: Δεν μπορεί να κόψει τη χρηματοδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το πάγωμα της χρηματοδότησης της έρευνας προς το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που ανέρχεται στο ποσό των 2 δισ. δολαρίων είναι αντισυνταγματικό.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Άλισον Μπάροουζ, δήλωσε ότι η ακύρωση των ερευνητικών επιχορηγήσεων και άλλων ομοσπονδιακών ενεργειών από τον Ντόναλντ Τραμπ ισοδυναμούσε με «αντίποινα, αντισυνταγματικούς όρους και αντισυνταγματικό καταναγκασμό».

Η απόφασή της, στην οποία λογικά ο Τραμπ θα ασκήσει έφεση, ακύρωσε το πάγωμα των επιχορηγήσεων προς το Χάρβαρντ από την κυβέρνηση και παράλληκα την εμποδίζει από το να τερματίσει τις επιχορηγήσεις στο μέλλον με παρόμοια συλλογιστική.

Η Μπάροουζ έκανε επίσης δεκτό το αίτημα του Χάρβαρντ για συνοπτική κρίση σχετικά με το δίκαιο των πολιτικών δικαιωμάτων, αποφασίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν είχε ακολουθήσει τις απαιτήσεις του Τίτλου VI πριν τερματίσει τις ερευνητικές επιχορηγήσεις. Διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει τον Νόμο περί Διοικητικών Διαδικασιών, ο οποίος ορίζει κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις.

Τέλος, η δικαστής υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για μια στοχευμένη, ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ και το έπραξε με τρόπο αντισυνταγματικό.

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