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Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Ειδήσεις
14:35 - 04 Σεπ 2025

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Το τοπίο σχετικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου παραμένει «θολό», καθώς αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις έρχονται και από τις δύο πλευρές. Τελευταία εξ αυτών, η αποκάλυψη του Κύπριου πρωθυπουργού πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με το έργο.

Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη, η Αθήνα επιμένει πως από την ελληνική πλευρά υπάρχει η βούληση να συνεχίσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε – κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα (4/9) – ότι «το καλώδιο είναι πολύ σημαντικό έργο», ξεκαθαρίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση «επιδιώκει και θέλει να ολοκληρωθεί».

Σημειώνεται ότι το έργο έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του, με την Ελλάδα να επανεπιβεβαιώνει σταθερά την δέσμευσή της να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το κόστος θα πρέπει να το επωμιστούν και οι δύο χώρες εξίσου. Με την ολοκλήρωση του έργου – όπως έχει δηλωθεί – η σύνδεση αυτή πρόκειται να αποτελέσει το «το μεγαλύτερο σε μήκος» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, με μήκος 1.240 χιλιόμετρα και επίσης το βαθύτερο, φτάνοντας σε βάθος 3.000 μέτρων.

Ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το οποίο δημοσιεύθηκε επίσης σήμερα (4/9), επιβεβαιώνει ότι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ύψους 1,9 δισ. ευρώ (2 δισ. δολαρίων) για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο, όπως δήλωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου και η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

«Το EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει εν εξελίξει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία στο Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, στην Αθήνα ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο Reuters ότι η χώρα δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έρευνα.

Σημειώνεται ότι ο Πιότρ Σεραφίν, επίτροπος της ΕΕ για δημοσιονομικά θέματα και την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος την ανεξαρτησία του EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να έχουν εκφραστεί ανησυχίες από το γραφείο του για το συγκεκριμένο έργο.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 14:40
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