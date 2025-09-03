Στον αέρα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου – Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, γνωστοποίησε την Τετάρτη (3/9) ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε, η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε επισήμως ότι, μετά από καταγγελίες που είχαν προηγηθεί και διερευνήθηκαν, αποφασίστηκε το άνοιγμα υπόθεσης. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια πρόσωπα αφορά η έρευνα.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης άφησε αιχμές κατά παραγόντων στην Ελλάδα, οι οποίοι, όπως είπε, έσπευσαν να ρίξουν ευθύνες στη Λευκωσία για τα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί. Τόνισε ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου εργάζεται ώστε να μη μείνει καμία σκιά εις βάρος της χώρας, αφού η φήμη και η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες.

Αναγνώρισε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επιφέρουν καθυστερήσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό υπερβαίνει κάθε άλλο ζήτημα.

Σε ερώτηση σχετικά με την Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά επεσήμανε ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου και αυτές πρέπει να εκπληρωθούν.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η θέση της Λευκωσίας παραμένει ενιαία και σαφής: το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και η υλοποίησή του εξαρτάται από την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ παρέμενε επί μήνες «παγωμένο», ενώ βασικό εμπόδιο αποτελούσε η αντίθεση της Τουρκίας στο σχέδιο. Παρά τις επιφυλάξεις, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επανειλημμένα διαβεβαιώσει πως το έργο θα προχωρήσει κανονικά, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική του σημασία και την εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Ωστόσο, την Τετάρτη (3/9), ήρθε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη από την πλευρά της Λευκωσίας. Ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κύπρου ότι το έργο «δεν είναι βιώσιμο», προκαλώντας αίσθηση και εύλογες αντιδράσεις.

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινήθηκε η Αθήνα, με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, να δηλώνει πως «η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί έργο γεωστρατηγικής σημασίας, έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή υποστήριξη και βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού».

Ακολούθως, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ενέργειας κάλεσε τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στο έργο, εκφράζοντας έμμεσα τη δυσφορία της ελληνικής πλευράς για τις αντικρουόμενες δηλώσεις.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω, μετά την επιβεβαίωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα. Πλέον, το έργο φαίνεται να παγώνει οριστικά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αντίδραση της Αθήνας και τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις.