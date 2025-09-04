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Κόντρα Ελλάδας - Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση – Στη... μέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική
13:49 - 04 Σεπ 2025

Κόντρα Ελλάδας - Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση – Στη... μέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται για μία ακόμα ημέρα το blame game Ελλάδας - Κύπρου σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση. Η ελληνική πλευρά κατηγορεί την Κύπρο ότι αρνείται να πληρώσει το μερίδιό της και η Λευκωσία αφήνει αιχμές για το κόστος του έργου. Στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στην θέση της Αθήνας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στάθηκε την Πέμπτη (4/9) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά της διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (4/9).

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί» ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να γίνει καταμερισμός του κόστους. «Δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού, κ. Κεραυνού, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «γεννούν εύλογα ερωτηματικά», επισημαίνοντας πως το ζήτημα του επιμερισμού του κόστους είναι κρίσιμο:

«Δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ή να προτείνει το έργο να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό. Δεν έχουν τεθεί υπόψη τους μελέτες βιωσιμότητας και λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Κύπρου

Λάδι στη φωτιά έριξαν βέβαια και οι δηλώσεις του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε ρόλο «πυροσβέστη» εμφανίστηκε λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος επέμεινε ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά» ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, σημειώνοντας πως η υλοποίηση του έργου εξαρτάται από τις «συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ανέλαβε ο φορέας υλοποίησής του», δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ.

Ερωτηθείς εάν αυτό σημαίνει πως η Λευκωσία «βλέπει» ως υπεύθυνη, τουλάχιστον εν μέρει, και την ελληνική κυβέρνηση – από τη στιγμή που ο ΑΔΜΗΕ ανήκει κατά 51% στο ελληνικό κράτος – απάντησε ότι «ο φορέας υλοποίησης είναι που έχει δικές του διαδικασίες ως προς τη λήψη αποφάσεων ως προς την υλοποίηση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί».

Όσον αφορά, δε, την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει περισσότερες πληροφορίες, αφού πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μόνον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν μπορεί να κοινοποιηθεί σε κάποιον άλλον πέραν αυτής. Είπε, ωστόσο, πως έγιναν κάποιες καταγγελίες, η προέλευση των οποίων είναι άγνωστη στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ελληνική πλευρά έχει υποβαθμίσει το γεγονός, το οποίο βέβαια επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη (4/9) και από το πρακτορείο Reuters.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα», σύμφωνα με το Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», προστίθεται.

Επιμένει η Κομισιόν: Ύψιστης σημασίας το έργο

Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν συνεχίζει να τονίσει - δια της εκπροσώπου της, Άννα Κάιζα - ότι πρόκειται για ένα ζήτημα μεγάλης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας και πως θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωσή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 17:34
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