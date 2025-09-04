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Πάπας Λέων: Έκκληση για μόνιμη κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα
Ειδήσεις
17:21 - 04 Σεπ 2025

Πάπας Λέων: Έκκληση για μόνιμη κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων συζήτησε την «τραγική κατάσταση στη Γάζα» στη διάρκεια συνάντησης της Πέμπτης (4/9) με τον ισραηλινό Πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ, ζητώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το Βατικανό.

Ο ποντίφικας ζήτησε, επίσης, την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ επανέλαβε τη στήριξη του Βατικανού σε μια λύση δύο κρατών για τη δεκαετή ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

«Ελπίζαμε σε άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, να επιτευχθεί επειγόντως μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να διευκολυνθεί η ασφαλής είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στις πιο πληγείσες περιοχές και να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε η δήλωση.

Ο Χέρτζογκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ευχαρίστησε τον Λέοντα για τη συνάντηση, τονίζοντας ότι έτυχε θερμής υποδοχής στο Βατικανό. «Οι θρησκευτικοί ηγέτες και όλοι όσοι επιλέγουν το δρόμο της ειρήνης πρέπει να ενωθούν και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων ως πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε ο πρόεδρος.

Το Βατικανό δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο αποστολικό παλάτι, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκειά της.

Ο Λέων, που εκλέχθηκε το Μάιο από το σώμα των καρδιναλίων για να διαδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο, έχει υιοθετήσει πιο προσεκτικό τόνο σε σχέση με τον προκάτοχό του όσον αφορά στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

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