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Οριακές μεταβολές στη Wall Street: Η αγορά αναμένει τα στοιχεία απασχόλησης και τη Fed
Χρηματιστήρια
17:08 - 04 Σεπ 2025

Οριακές μεταβολές στη Wall Street: Η αγορά αναμένει τα στοιχεία απασχόλησης και τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται οριακά την Πέμπτη 4/9, καθώς τα αδύναμα στοιχεία απασχόλησης της ADP αύξησαν το ενδιαφέρον για την επίσημη έκθεση της Παρασκευής. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν μικρά κέρδη, ενώ ο Dow περιορίστηκε λόγω πτώσης 7% στη Salesforce. 

Οι περισσότερες μετοχές κινούνται σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η μετοχή της Salesforce σημείωσε σημαντική πτώση, ασκώντας πίεση στον Dow Jones.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 6.456,67 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite παρουσιάζει οριακή πτώση 0,02% στις 21.489,862 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει μόλις 14 μονάδες ή 0,03% στις 45.285,68 μονάδες, με την άνοδο να περιορίζεται λόγω της πτώσης 7% στη μετοχή της Salesforce, η οποία ανακοίνωσε απογοητευτικές προοπτικές εσόδων.

Η έκθεση ιδιωτικών μισθοδοσιών της ADP για τον Αύγουστο κατέγραψε αύξηση 54.000 θέσεων εργασίας, αρκετά χαμηλότερα από τις 75.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι της Dow Jones, αλλά και από τις 106.000 (αναθεωρημένες) του Ιουλίου.

Η αντίδραση των αγορών ήταν περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι τα αδύναμα στοιχεία της ADP είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν μια πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, αλλά όχι τόσο κακά ώστε να σηματοδοτούν ύφεση. Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, με τα συμβόλαια fed funds futures να αποτιμούν πιθανότητα 97,4% για μείωση, έναντι 96,6% της προηγούμενης ημέρας (σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group).

«Το ελεύθερο πάσο της Fed όσον αφορά την αγορά εργασίας έχει τελειώσει», δήλωσε ο Jamie Cox, διαχειριστικός εταίρος στην Harris Financial Group. «Τα στοιχεία της ADP συνεχίζουν να ενισχύουν την άποψη ότι ο ρυθμός βελτίωσης στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, άρα είναι λογικό να περιμένουμε ότι η Fed θα στραφεί υπέρ μιας μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο».

Στο μεταξύ, οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου αυξήθηκαν στις 237.000, πάνω από τις εκτιμήσεις, σημειώνοντας άνοδο 8.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα – ένδειξη περαιτέρω επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας.

Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν ως πρόλογος για την έκθεση απασχόλησης της Παρασκευής, η οποία αναμένεται να δείξει αύξηση κατά 75.000 θέσεις εκτός γεωργικού τομέα για τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Dow Jones.

Η Wall Street προέρχεται από μια μικτή συνεδρίαση: ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν ισχυρά κέρδη χάρη στην τεχνολογία, ενώ ο βιομηχανικός Dow, που έχει μεγαλύτερη έκθεση στην «πραγματική οικονομία», υποχώρησε κατά 0,05%.

Παράλληλα, οι traders στρέφουν την προσοχή τους και στις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον για το θέμα του εμπορίου, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να αποφανθεί γρήγορα σχετικά με την έφεση του, προκειμένου να ανατρέψει αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν τους περισσότερους δασμούς παράνομους.

Τέλος, η αγορά αναμένει επίσης την ανακοίνωση του δείκτη PMI μη-μεταποίησης ISM για τον Αύγουστο, στις 10 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Οι οικονομολόγοι περιμένουν ανάγνωση στις 50,8 μονάδες, έναντι 50,1 του προηγούμενου μήνα.

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