Κύπρος για ηλεκτρική διασύνδεση: Καμία διαφορά με την Ελλάδα – Άγνωστο από πού προήλθαν οι καταγγελίες

Διαβεβαιώσεις ότι μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου «δεν υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορά» επιχείρησε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενώ επανέλαβε ότι η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται άμεσα από τις «συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ανέλαβε ο φορέας υλοποίησής του», δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ.

Αναφερόμενος, δε, στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και προσέθεσε: «Ασφαλώς εμείς θεωρούμε και είναι η πάγια μας θέση για όλα τα έργα αυτού του βεληνεκούς και αυτής της σημασίας, ότι εκεί και όπου υπάρχουν οι όποιες σκιές αυτές οι σκιές, πρέπει να διαλύονται και η διερεύνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να διαφανεί κατά πόσον υπάρχουν ευρήματα, ή όχι».

Ερωτηθείς για το αντικείμενο της έρευνας, επανέλαβε πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση επ’ αυτού, σημειώνοντας ότι το μόνο που γνωρίζει η κυπριακή πλευρά είναι πως έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες που έχουν «κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς διερευνηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κρίθηκε ότι θα πρέπει να γίνει μία έρευνα που αφορά το έργο».

Σχετικά με το αν η κυπριακή κυβέρνηση γνωρίζει από πού προήλθαν οι καταγγελίες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως δεν υπάρχει ενημέρωση και πως πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μόνον την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν μπορεί να κοινοποιηθεί σε κάποιον άλλον πέραν αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ότι «η θέση της [κυπριακής] κυβέρνησης είναι μία και ενιαία», πως η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ.

Την ίδια απάντηση έδωσε ο κ. Λετυμπιώτης και όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποια είναι η θέση τόσο του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και του αρμόδιου υπουργού, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Όσο για τα δημοσιεύματα περί διατάραξης των σχέσεων Ελλάδας – Κύπρου, είπε ότι – όπως ανέφερε και ο ίδιο ο Πρόεδρος χθες – «δεν υπάρχει καμία διαφορά με την ελληνική κυβέρνηση», επιμένοντας, ωστόσο, πως ο φορέας υλοποίησης του έργου θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, προκειμένου το έργο να είναι βιώσιμο.

Ερωτηθείς εάν τίθεται θέμα επικοινωνίας (ή έλλειψης επικοινωνίας) με την Αθήνα – με αφορμή τις δηλώσεις Ελλήνων κυβερνητικών στελεχών πως δεν είχαν γνώσεις των μελετών στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών – ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως «κανείς δεν τραβά το καλώδιο από την πρίζα» και σημείωσε πως οι επαφές με την ελληνική κυβέρνηση είναι «τακτικές» και «εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει».

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω δημοσιεύματα ή το πώς ερμηνεύουν δημοσιογραφικά. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει. Οι επαφές με την ελληνική κυβέρνηση είναι τακτικές, είναι συχνές και εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει. Θα πω κάτι το οποίο νομίζω είναι ενδεικτικό και έχει αποδειχτεί στην πράξη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το έργο, ένα έργο για το οποίο έχουν ξεκινήσει ο σχεδιασμός και οι ανακοινώσεις στη χώρα μας από το 2011», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«[Είναι] ένα έργο πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει εξασφαλίσει μια πολύ υψηλή χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς έχουμε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή τη γεωπολιτική αξία, τη στρατηγική του σημασία, με έναν τρόπο νηφάλιο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει το ζήτημα της έγκαιρης υλοποίησης του έργου. Θυμάστε και τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί τον περασμένο χρόνο μέσα από τη δέουσα επιμέλεια που είχαμε επιδείξει ως προς κάποια ζητήματα τα οποία είχαν συζητηθεί στη βάση αυτών των συζητήσεων, στη βάση αυτών των ζητημάτων τα οποία είχαν αναδειχθεί και είναι και αυτές οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί».

Σχετικά με το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στην ΕΕ, όπου θα εξεταστεί το θέμα, ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως δεν μπορεί να προβλέψει εάν θα υπάρξουν διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες και σημείωσε:

«Σας λέω ποια είναι η θέση μας και αυτή η θέση έχει εκφραστεί με τον πλέον σαφή τρόπο. (…) Για να μπορέσει όμως να μπει σε τροχιά υλοποίησης, πρώτον, προαπαιτείται αυτή η υλοποίηση εκείνων των προϋποθέσεων που είχαν ήδη γίνει αποδεκτές».

Επέμεινε, μάλιστα, ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει εκ μέρους μίας άλλης κυβέρνησης, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες με την ελληνική πλευρά.

Σχετικά με το ποιες ακριβώς είναι οι υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, απέναντι στις οποίες δεν είναι συνεπής, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Αυτό είναι ζήτημα το οποίο συζητήθηκε κατά την τελευταία μεγάλη σύσκεψη στην Κύπρο πέρσι. Είναι γνωστές οι υλοποιήσεις και ως προς την πρόοδο των εργασιών του έργου».

Κληθείς να πει εάν έχουν σταλεί στην ελληνική κυβέρνηση οι μελέτες που είχε υπόψιν του ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, επέμεινε πως το ζήτημα έγκειται στις προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου και «προς αυτή την κατεύθυνση όσοι επιθυμούμε την υλοποίηση του έργου, επειδή την επιθυμούμε, θα πρέπει να δούμε με έναν τρόπο, με μια προσέγγιση προς την υλοποίηση της ολότητας του έργου, ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι (κατά 51%) το ελληνικό κράτος και άρα μοιάζει η απαίτηση για τήρηση των δεσμεύσεων να έχει ως αποδέκτη της την ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Λετυμπιώτης είπε: «Είναι προς τον φορέα υλοποίησης με τις διαδικασίες του φορέα υλοποίησης. Μπορεί να είναι μέτοχος η Ελληνική Κυβέρνηση, όμως φορέας υλοποίησης είναι που έχει δικές του διαδικασίες ως προς τη λήψη αποφάσεων ως προς την υλοποίηση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί».

Ερωτηθείς, τέλος, αν οι εκκρεμότητες αφορούν οικονομικά ζητήματα ή τις μελέτες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι προϋποθέσεις, οι οποίες είναι εις γνώση του φορέα υλοποίησης και οι οποίες είχαν συμφωνηθεί, είχαν συζητηθεί κατά τη μεγάλη διευρυμένη σύσκεψη που είχε γίνει και πέρσι εδώ στην Κύπρο».