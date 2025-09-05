ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Φινλανδία προσχωρεί στη διακήρυξη για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης
Ειδήσεις
12:26 - 05 Σεπ 2025

Η Φινλανδία προσχωρεί στη διακήρυξη για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Φινλανδία προσχωρεί σε μια διακήρυξη για την ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, ανέφερε η σκανδιναβική χώρα την Παρασκευή (5/9).

Η δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ, με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία, σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση.

«Η διαδικασία υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας είναι η πιο σημαντική διεθνής προσπάθεια των τελευταίων ετών για τη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Elina Valtonen, στην πλατφόρμα «X».

Το πρώτο βήμα που περιγράφεται στη δήλωση είναι ο τερματισμός του σχεδόν διετούς πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία κάλεσαν τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξουν τη δήλωση που περιγράφει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα μέτρα» για την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Νορβηγία, η Φινλανδία δεν έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος. Η φινλανδική κυβέρνηση συνασπισμού είναι εσωτερικά διχασμένη σχετικά με την επίσημη αναγνώριση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο«Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολιτική
23/06/2026 - 12:16

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:11

Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23/06/2026 - 12:10

ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 11:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Πολιτική
23/06/2026 - 11:53

Μανιάτης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:50

Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Άλλοι Αρθρογράφοι
23/06/2026 - 11:47

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου...

Πολιτική
23/06/2026 - 11:39

Τριάντα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα (video)

Αναλύσεις
23/06/2026 - 11:37

ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:35

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 11:21

Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:19

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

Οικονομία
23/06/2026 - 11:11

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/06/2026 - 11:07

H Πειραιώς Best in Business Transformation στα Project Management Awards 2026

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:03

TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ