Η Φινλανδία προσχωρεί στη διακήρυξη για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης

Η Φινλανδία προσχωρεί σε μια διακήρυξη για την ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, ανέφερε η σκανδιναβική χώρα την Παρασκευή (5/9).

Η δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ, με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία, σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση.

«Η διαδικασία υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας είναι η πιο σημαντική διεθνής προσπάθεια των τελευταίων ετών για τη δημιουργία των συνθηκών για μια λύση δύο κρατών», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Elina Valtonen, στην πλατφόρμα «X».

Το πρώτο βήμα που περιγράφεται στη δήλωση είναι ο τερματισμός του σχεδόν διετούς πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία κάλεσαν τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξουν τη δήλωση που περιγράφει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα μέτρα» για την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Νορβηγία, η Φινλανδία δεν έχει αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος. Η φινλανδική κυβέρνηση συνασπισμού είναι εσωτερικά διχασμένη σχετικά με την επίσημη αναγνώριση.