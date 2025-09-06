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Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου – Το υπόβαθρο της κίνησης
Ειδήσεις
13:00 - 06 Σεπ 2025

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου – Το υπόβαθρο της κίνησης

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αντιμετώπισαν την Παρασκευή (6/9) το τεράστιο έργο της υλοποίησης του εκτελεστικού διατάγματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο καλούνται να μεταμορφώσουν τον τεράστιο, παγκόσμιο οργανισμό σε Υπουργείο Πολέμου.

Πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση, οργή και πλήρη σύγχυση για την προσπάθεια, η οποία ενδέχεται να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια για μια αλλαγή κυρίως συμβολική, που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις του στρατού - όπως η αντιμετώπιση μιας πιο επιθετικής συμμαχίας αυταρχικών κρατών, όπως αναφέρει το Politco.

Οι λεπτομέρειες του διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή παραμένουν ασαφείς, αλλά οι αξιωματούχοι ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν τα εμβλήματα του Υπουργείου Άμυνας σε περισσότερες από 700.000 εγκαταστάσεις σε 40 χώρες και όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα: από την επίσημη αλληλογραφία των έξι κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και δεκάδων άλλων υπηρεσιών, μέχρι τις χαρτοπετσέτες με ανάγλυφα λογότυπα σε στρατιωτικές λέσχες, τα κεντημένα σακάκια για αξιωματούχους με έγκριση της Γερουσίας, καθώς και τα μπρελόκ και τα αναμνηστικά που πωλούνται στο κατάστημα του Πενταγώνου.

«Αυτό γίνεται καθαρά για εσωτερική πολιτική κατανάλωση», δήλωσε ένας πρώην αξιωματούχος άμυνας. «Όχι μόνο θα κοστίσει εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν θα έχει απολύτως καμία επίδραση στους υπολογισμούς της Κίνας ή της Ρωσίας. Ακόμη χειρότερα, θα χρησιμοποιηθεί από τους εχθρούς μας για να παρουσιάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολεμοχαρείς και απειλή για τη διεθνή σταθερότητα».

Το άρθρο βασίζεται σε συνεντεύξεις με περισσότερους από μισή ντουζίνα εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχους άμυνας, πολλοί εκ των οποίων έχουν γνώση του ευρύτερου κλίματος στο Υπουργείο. Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Νικήσαμε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, νικήσαμε στον Β’ Παγκόσμιο, νικούσαμε τα πάντα πριν και ενδιάμεσα, και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε “ουόουκ” και αλλάξαμε το όνομα σε Υπουργείο Άμυνας. Λοιπόν, πάμε πίσω στο Υπουργείο Πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή ανακοινώνοντας την κίνηση.

Μια επίσημη μετονομασία θα απαιτούσε πιθανότατα νόμο του Κογκρέσου, αν και ένα άτομο με γνώση των διεργασιών ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει τρόπους να το αποφύγει αυτό.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αποκαλεί τον εαυτό του «Υπουργό Πολέμου» σε όλες τις επίσημες επικοινωνίες και να εισηγείται ενέργειες που θα διασφαλίσουν ότι η αλλαγή ονόματος θα ισχύσει σε ολόκληρο το υπουργείο. Επισημάνθηκε επίσης ότι το «Υπουργείο Πολέμου» μπορεί να χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ονομασία, κάτι που ενδεχομένως επιτρέπει στον Χέγκσεθ να εφαρμόσει την αλλαγή χωρίς να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 12:13
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