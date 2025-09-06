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Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με κυρώσεις μετά το πρόστιμο σε Google και Apple
Ειδήσεις
10:47 - 06 Σεπ 2025

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με κυρώσεις μετά το πρόστιμο σε Google και Apple

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή (5/9) ότι θα ξεκινήσει εμπορική έρευνα προκειμένου να «ακυρώσει» όπως είπε τα διακριτικά πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρώπη σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google και η Apple.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να συμβεί στην λαμπρή και άνευ προηγουμένου Αμερικανική Επινοητικότητα και, αν συμβεί, θα αναγκαστώ να ξεκινήσω διαδικασία βάσει του Άρθρου 301 για να ακυρώσω τις άδικες κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτές τις Αμερικανικές Εταιρείες που πληρώνουν φόρους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, όπως αναμεταδίδει το CNBC.

Η απειλή του ήρθε λίγες ώρες αφότου η Google δέχτηκε πρόστιμο σχεδόν 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μεγάλη αντιμονοπωλιακή υπόθεση που αφορά την τεχνολογία διαφήμισης της εταιρείας.

Η ανάρτηση έγινε και την επόμενη ημέρα από το δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο με μια ομάδα κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας, οι οποίοι πήραν τον λόγο για να επαινέσουν τον πρόεδρο.

Η αντίδραση της Google

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ευχαρίστησε τον Τραμπ μετά από μια ευνοϊκή απόφαση αμερικανικού δικαστή στην εμβληματική αντιμονοπωλιακή υπόθεση κατά της Alphabet. Ο Πιτσάι ανέφερε ότι εκτιμά τον «εποικοδομητικό διάλογο» με την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος παραπονέθηκε στην ανάρτησή του ότι η Ευρώπη «ουσιαστικά παίρνει χρήματα που διαφορετικά θα κατευθύνονταν σε Αμερικανικές Επενδύσεις και Θέσεις Εργασίας».

«Αυτό είναι επιπλέον των πολλών άλλων προστίμων και φόρων που έχουν επιβληθεί στην Google και σε άλλες Αμερικανικές Τεχνολογικές Εταιρείες, ειδικά», έγραψε ο Τραμπ. «Πολύ άδικο, και ο Αμερικανός Φορολογούμενος δεν θα το ανεχθεί!»

Σε επόμενη ανάρτηση το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Google έχει πληρώσει στο παρελθόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε «ψευδείς απαιτήσεις και χρεώσεις».

Δεν ήταν ξεκάθαρο από πού προήλθε αυτό το νούμερο, αν και η εταιρεία έχει πράγματι αντιμετωπίσει σειρά από υψηλά πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρχές.

Επίσης κατηγόρησε την ΕΕ ότι αποσπά δισεκατομμύρια δολάρια από την Apple μέσω προστίμων και αναδρομικών φόρων για υποτιθέμενες αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι η Apple έχει πληρώσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα, αλλά το ποσό αυτό φαίνεται να περιλαμβάνει μια απόφαση του 2024 στην Ιρλανδία, που υποχρεώνει την εταιρεία να καταβάλει πάνω από 14 δισεκατομμύρια σε αναδρομικούς φόρους.

Η Apple «πρέπει να πάρει τα λεφτά της πίσω!» έγραψε ο Τραμπ.

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