Πολιτικός «σεισμός» στις ΗΠΑ: Ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πληροφοριοδότης του FBI για τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, υποστήριξε ανώτατο στέλεχος των Ρεπουμπλικανών

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε επίσης στο CNN ότι ο Τραμπ θεωρούσε αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ως ένα «τρομερό, ανείπωτο κακό» και ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «παρερμηνευτεί» σε όλη την έκταση της διαμάχης σχετικά με τα αρχεία, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Τα σχόλια του Τζόνσον έρχονται μετά από μήνες εικασιών σχετικά με μία «λίστα πελατών», για την οποία η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι βρισκόταν πάνω στο γραφείο της.

Η Wall Street Journal ανέφερε στη συνέχεια ότι η κα Μπόντι είχε ενημερώσει τον κ. Τραμπ πως το όνομά του είχε εμφανιστεί πολλές φορές στη λίστα, η οποία φέρεται να περιλάμβανε ονόματα επιφανών προσώπων που σχετίζονταν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία, αλλά έχει προκαλέσει αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας και δημόσιο σκεπτικισμό.

Ο Τραμπ ήταν αρχικά φίλος με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 και έχει φωτογραφηθεί μαζί του, αλλά διέκοψε τις σχέσεις τους μετά από έναν καυγά στο κλαμπ του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

«Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Τραμπ είναι η φάρσα που χρησιμοποιούν οι Δημοκρατικοί για να τον επιτεθούν», δήλωσε ο κ. Τζόνσον.

«Έχω μιλήσει μαζί του πολλές φορές γι’ αυτό, πολλές φορές. Είναι συγκλονισμένος. Η υπόθεση έχει παρερμηνευτεί. Δεν λέει ότι αυτό που έκανε ο Έπσταϊν είναι φάρσα. Είναι ένα τρομερό, ανείπωτο κακό. Ο ίδιος το πιστεύει αυτό».

Ο Τζόνσον πρόσθεσε: «Όταν άκουσε πρώτη φορά τη φήμη, τον έδιωξε από το Mar-a-Lago. Ήταν πληροφοριοδότης του FBI για να προσπαθήσει να ρίξει φως σ’ αυτή την υπόθεση».

Η υπόθεση έχει διχάσει το στρατόπεδο του MAGA, με ακόμα και πιστούς υποστηρικτές του προέδρου, όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον, να ζητούν περισσότερη διαφάνεια.

Ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και ο Δημοκρατικός Ρο Χάνα από την Καλιφόρνια διεξάγουν εκστρατεία υπέρ μιας «αίτησης αποδέσμευσης» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία θα εξανάγκαζε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για τη δημόσια δημοσιοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών στοιχείων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Την Τετάρτη, μια ομάδα θυμάτων του Έπσταϊν και οι οικογένειές τους πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου για να στηρίξουν την αίτηση, αυξάνοντας την πίεση στον Λευκό Οίκο.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη ύπαρξης «λίστας πελατών» που διατηρούσε ο παιδόφιλος.

Τα προηγούμενα χρόνια, ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν πιθανό ο Έπσταϊν να δολοφονήθηκε και είχε ζητήσει πλήρη έρευνα το 2019.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε το θέμα «φάρσα», δηλώνοντας:

«Απ’ ό,τι καταλαβαίνω —μπορώ να το ελέγξω, αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω— έχουν δοθεί χιλιάδες σελίδες εγγράφων. Αλλά πρόκειται πραγματικά για μία φάρσα των Δημοκρατικών, επειδή προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μιλάει για κάτι εντελώς άσχετο με την επιτυχία που είχαμε ως χώρα από τότε που έγινα πρόεδρος».