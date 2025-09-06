Μαρινάκης: Ο Τσίπρας συμβολίζει το χθες και έχει κριθεί από την κοινωνία

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προαναγγέλλει μόνιμες φοροελαφρύνσεις, έμφαση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ ασκεί σφοδρή κριτική στην πολιτική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

«Σήμερα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μια σειρά από φοροελαφρύνσεις, έμμεσες και άμεσες, με μόνιμα χαρακτηριστικά. Θα έχουμε μειώσεις άμεσων φόρων για όλους τους πολίτες και οι φόροι αυτοί θα μειωθούν με μεγαλύτερη έμφαση για όσους έχουν παιδιά».

Η πρώτη κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ως κάτι που ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα το μετέτρεψε σε πολιτική που έφερε αποτέλεσμα, έσοδα στο κράτος και έτσι μαζί με την δημιουργία θέσεων εργασίας έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυξημένα έσοδα, χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους, για να τα δώσουμε πίσω στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα υπήρξαν σημαντικές πολιτικές που είχαν και ένα πολιτικό κόστος και είναι ανάγκη να ακούσουμε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής δεν θα αλλάξει, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την φοροδιαφυγή με απτές πολιτικέ όμως ναι όσο μπορούμε με παρεμβάσεις μας να μειώνουμε τα βάρη, να κάνουμε όλο και πιο δίκαιη την κατανομή και να αφαιρούμε βάρη από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες θα το κάνουμε. Άρα ναι, να περιμένουμε και κάποιες ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες όχι μόνο στο επίπεδο τεκμηρίου αλλά και σε επίπεδο φορολογίας. Θα έχουμε και εκείνοι να ακούσουν πολύ καλά νέα σήμερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.

Συνηθίζουμε κάθε χρόνο να συζητάμε τι θα πει ένας πρωθυπουργός αλλά θέλω να μείνω σε δύο στοιχεία, το πρώτο είναι ότι έχει μεγάλη αξία ότι βρέθηκαν τα λεφτά και δεν βρέθηκαν από «ματωμένα πλεονάσματα» όπως στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά από συνθήκες ανάπτυξης και αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και το δεύτερο είναι ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης ό,τι λέει στη Θεσσαλονίκη-γιατί έχουμε καεί από προγράμματα Θεσσαλονίκης σε αυτή τη χώρα- το κάνει πράξεις».

Βλέπουμε το σήμερα και αύριο – Ο Τσίπρας έχει κριθεί

«Αδικεί πολύ την κοινωνία και τις ανάγκες του κόσμου και όσα περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν από το να ασχολούμαστε με το χθες το οποίο έχει κρίνει η κοινωνία και όχι με το σήμερα και το αύριο που είναι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και όσα έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή μέχρι σήμερα. Εμείς επιλέγουμε να βλέπουμε το σήμερα και το αύριο, το παρόν και το μέλλον και όχι το χθες που κρίθηκε από την κοινωνία. Δημοκρατία βέβαια έχουμε όποιος θέλει να επανέλθει, επανέρχεται και κρίνεται από τους πολίτες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η αλήθεια χωρίς χαρακτηρισμούς και συκοφαντίες, χωρίς το ή εμείς ή αυτοί ή θα σε χώσω 2 μέτρα κάτω από τη γη, αυτά είναι έργα του ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια δεν είναι τοξική. Το να επισημαίνεις ότι ένας πολιτικός αρχηγός, ένας πρωθυπουργός νομοθέτησε κάτι το οποίο οδήγησε στη μαζικότερη αποφυλάκιση βαρυποινιτών δεν είναι τοξική κριτική είναι παράθεση της αλήθειας και η αλήθεια πρέπει να λέγεται όσο και αν κάποιοι θέλουν να την παραχαράξουν ξαναγράφοντάς την αυτή την περίοδο. Όταν το έχεις κάνει αυτό ως πρωθυπουργός έχεις δυο λύσεις, η μια είναι να ζητήσεις συγνώμη, η άλλη λύση είναι να σιωπήσεις ο κ. Τσίπρας επέλεξε -κάτι το οποίο το έχει πει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντωνής εγώ το είπα ως αναπαραγωγή- να κάνει πλάκα και χιουμοράκι με μια ιστορία την οποία την ακούνε και οικογένειες θυμάτων αυτών των εγκληματιών. Όταν μας ακούν οικογένειες καλό είναι είτε να λέμε συγνώμη είτε να σιωπούμε αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει το παρόν και το νέο και όχι το μαύρο παρελθόν».