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Η ναυτιλία των Ελλήνων στην κορυφή: Η θέση των ελληνικών ναυτιλιακών στον παγκόσμιο χάρτη
Ναυτιλία
15:00 - 06 Σεπ 2025

Η ναυτιλία των Ελλήνων στην κορυφή: Η θέση των ελληνικών ναυτιλιακών στον παγκόσμιο χάρτη

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Ελλάδα συνεχίζει να επιβεβαιώνει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της στη ναυτιλία, όπως προκύπτει από την τελευταία λίστα με τους 50 μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο. Πέντε ελληνικές ή ελληνικών συμφερόντων εταιρείες καταγράφουν ισχυρή παρουσία, ανταγωνιζόμενες ευθέως κολοσσούς από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Στην 7η θέση, το Angelicoussis Group παραμένει σημείο αναφοράς με 160 πλοία και συνολική χωρητικότητα 28,886,536 DWT, αριθμοί που το καθιστούν τη μεγαλύτερη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία και έναν από τους κυρίαρχους παίκτες στη διεθνή αγορά μεταφοράς ενέργειας και ξηρού φορτίου.

Η εταιρεία, με μακρά οικογενειακή παράδοση, διατηρεί υψηλό ρυθμό επενδύσεων σε πλοία τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση στόλου και στη συμμόρφωση με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ακολουθεί στη 15η θέση η Dynacom, με 137 πλοία και 17,810,166 DWT, η οποία παραμένει στρατηγικός παίκτης στη μεταφορά υγρού φορτίου. Στενά συνδεδεμένη με τον Γιώργο Προκοπίου, η εταιρεία επενδύει σε υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια και LNG carriers, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Η Navios Holdings, με έδρα τον Πειραιά, καταγράφει 143 πλοία και 15,124,703 DWT, παραμένοντας μεταξύ των κορυφαίων διαχειριστών bulk carriers παγκοσμίως, στην 22η θέση. Στη 25η θέση βρίσκεται η Star Bulk Carriers, επίσης με έδρα την Ελλάδα, που διαθέτει 143 πλοία και 14,132,866 DWT, αποδεικνύοντας την ελληνική υπεροχή στην αγορά ξηρού φορτίου.

Η πέμπτη ελληνική παρουσία είναι η Cardiff Marine στην 29η θέση, με 101 πλοία και 13,574,820 DWT, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα του tanker shipping. Ακολουθεί η Capital Maritime στην 38η θέση, με 68 πλοία και 5,745,772 DWT, που διακρίνεται για την είσοδό της σε νέες τεχνολογίες καυσίμων και στην ανανέωση στόλου.

Η συγκέντρωση έξι ελληνικών εταιρειών στη λίστα των κορυφαίων 50 αποδεικνύει τη στρατηγική υπεροχή του ελληνικού στόλου και τη σταθερή παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές, από το υγρό και ξηρό φορτίο έως το LNG.

Η Ελλάδα συνεχίζει να ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας χωρητικότητας, με ισχυρές οικογενειακές επιχειρήσεις που επενδύουν αντικυκλικά και στηρίζουν την ελληνική ναυτιλιακή ταυτότητα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Το διεθνές σκηνικό: Κίνα και Ιαπωνία στην κορυφή

Η παγκόσμια κατάταξη αναδεικνύει την China COSCO Shipping ως τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη, με 952 πλοία και συνολική χωρητικότητα 87,951,105 DWT.

Η MSC της Ιταλίας ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 728 πλοία και 44,356,127 DWT, ενώ η ιαπωνική NYK Line συμπληρώνει την τριάδα με 640 πλοία και 40,660,209 DWT. Η έντονη παρουσία κινεζικών και ιαπωνικών ομίλων στις πρώτες δέκα θέσεις αντικατοπτρίζει τη γεωοικονομική μετατόπιση του παγκόσμιου εμπορίου και την κυριαρχία της Ασίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η Maersk της Δανίας παραμένει κορυφαίος παίκτης στα containerships, ενώ η γαλλική CMA CGM και η βελγική CMB ενισχύουν τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή αγορά. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης σημαντικούς ομίλους από τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και τη Μέση Ανατολή, που αντανακλούν τον πολυκεντρικό χαρακτήρα της ναυτιλίας το 2025.

Στρατηγική σημασία και ελληνική προοπτική

Η ισχυρή παρουσία ελληνικών εταιρειών στη λίστα των κορυφαίων 50 επιβεβαιώνει ότι η ναυτιλία παραμένει βασικός μοχλός ισχύος για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ασιατικές εταιρείες που λειτουργούν υπό κρατική ή ημικρατική δομή, οι ελληνικές εταιρείες παραμένουν κυρίως οικογενειακές, ευέλικτες και στρατηγικά προσαρμοσμένες στις αγορές. Η επιτυχία τους βασίζεται στην εμπειρία διαχείρισης κρίσεων, στη διαφοροποίηση στόλου και στην ικανότητα να εκμεταλλεύονται αντικυκλικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η νέα πρόκληση για την ελληνική ναυτιλία αφορά τη μετάβαση σε καύσιμα μηδενικού άνθρακα και την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο να διατηρήσει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο στόλο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα εκπροσωπείται από πολλαπλές εταιρείες διαφορετικών μεγεθών δείχνει όχι μόνο συγκέντρωση ισχύος αλλά και υγιή πολυμορφία στην αγορά.

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