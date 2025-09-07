Η ΕΚΤ σε σταυροδρόμι – Τα βλέμματα στραμμένα σε Γαλλία και μακροοικονομικά στοιχεία

Ένα ακόμη καθοριστικό σημείο για τις αγορές έρχεται την Πέμπτη, με τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.

Η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 2%, με την HSBC να προβλέπει πως η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ θα κρατήσει «ήπια στάση». Η ίδια η ΕΚΤ, εξάλλου, είχε τονίσει στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου την ανάγκη να παραμείνει «σκόπιμα ασαφής» όσον αφορά τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια.

Οι αγορές αναμένουν πως η Λαγκάρντ θα ερωτηθεί και για την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αν και οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα αποφύγει τις άμεσες απαντήσεις.

Ημερολόγιο οικονομικών δεδομένων:

Δευτέρα: Στοιχεία εμπορικού ισοζυγίου Γερμανίας

Τρίτη: Δεδομένα βιομηχανικής παραγωγής Γαλλίας

Πέμπτη: Στοιχεία πληθωρισμού ΗΠΑ

Παρασκευή: Πληθωρισμός στη Γερμανία, στοιχεία ΑΕΠ Ηνωμένου Βασιλείου