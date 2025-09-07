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Σύννεφα πάνω από τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Οι μισοί δανειολήπτες αδυνατούν να τηρήσουν τη ρύθμιση
Οικονομία
13:38 - 07 Σεπ 2025

Σύννεφα πάνω από τον εξωδικαστικό μηχανισμό – Οι μισοί δανειολήπτες αδυνατούν να τηρήσουν τη ρύθμιση

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχητικά προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, καθώς σχεδόν οι μισοί δανειολήπτες που εντάσσονται σε ρύθμιση, αδυνατούν τελικά να την τηρήσουν. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, βασική αιτία της κατάστασης αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των δανειοληπτών και των servicers. 

Όπως αναδεικνύει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ της, το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι περισσότερες ρυθμίσεις συνοδεύονται από σημαντικές διαγραφές χρεών. Ειδικότερα, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως το 49% των ρυθμίσεων περιλαμβάνει «κούρεμα» άνω του 30%, ενώ σε ποσοστό 32,6% προβλέπεται μείωση που υπερβαίνει το 50% της αρχικής οφειλής.

Ανησυχία εκφράζεται και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ από την πλευρά τους οι servicers ζητούν την υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις των λεγόμενων «στρατηγικών κακοπληρωτών», δηλαδή όσων αποφεύγουν συστηματικά την αποπληρωμή, παρότι έχουν τη δυνατότητα.

Παρά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί, αξίζει να αναφερθεί ότι ο μηχανισμός έχει παρουσιάσει και βελτιώσεις. Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, έχει αυξηθεί αισθητά η αποδοχή των ρυθμίσεων που προτείνονται από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού, ιδιαίτερα μετά την αναθεώρηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Χαρακτηριστικά, τον Ιούλιο του 2025 το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε το 82%, από 68% που ήταν το 2024.

Ωστόσο, σημαντικό εμπόδιο παραμένει η έλλειψη στοιχείων επικοινωνίας για περίπου 900.000 (!) οφειλέτες, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια που γίνεται να μπει «τάξη» στα κόκκινα δάνεια και δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά κενά.

Το ζήτημα των τόκων

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Πρόκειται για συνολικές οφειλές ύψους 12,5 δισ. ευρώ, που σχετίζονται με περίπου 200.000 δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους και γενναίες διαγραφές χρέους.

Οι τόκοι σε αυτά τα δάνεια υπολογίζονται βάσει τοκοχρεολυτικής μεθόδου, δηλαδή εφαρμόζονται στο συνολικό ανεξόφλητο ποσό. Ωστόσο, η πρακτική αυτή έχει αρχίσει να αμφισβητείται νομικά, καθώς εκατοντάδες δανειολήπτες έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, απαιτώντας ο τόκος να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο υπόλοιπο κεφάλαιο.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον Άρειο Πάγο, ο οποίος καλείται να αποφανθεί για τη νομιμότητα της υπάρχουσας πρακτικής. Σε περίπτωση που ο ανώτατος δικαστικός σχηματισμός κρίνει ότι ο τρόπος υπολογισμού πρέπει να αλλάξει, οι servicers προειδοποιούν για οικονομικές απώλειες που ενδέχεται να αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ.

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