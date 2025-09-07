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Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 3 νεκρούς – Χτυπήθηκαν κυβερνητικά κτίρια
Ειδήσεις
10:43 - 07 Σεπ 2025

Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 3 νεκρούς – Χτυπήθηκαν κυβερνητικά κτίρια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε ξανά μαζικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Ουκρανικές πόλεις σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας δέχθηκαν σφοδρά πυρά με εκατοντάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους cruise τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριάκη(7/9) . Ένα από τα κύρια σημεία-στόχους ήταν και πάλι το Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα πυρπολήθηκε ένα από τα σημαντικότερα κυβερνητικά κτίρια, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης προσπαθούν αυτή τη στιγμή να σβήσουν τη φωτιά στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου. Παραμένει ασαφές αν ο ρωσικός στρατός έθεσε εσκεμμένα το κτίριο στο στόχαστρο ή αν η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών, για παράδειγμα από ένα καταρριφθέν drone.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Κίεβο

Κατοικίες επλήγησαν επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ένα μικρό παιδί και μία νεαρή γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις με drones. Επιπλέον, μία ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε μέσα σε καταφύγιο αεροπορικών επιδρομών. Στην δυτική συνοικία Σβιατόσινσκι, σύμφωνα με τον Κλίτσκο, καταστράφηκαν εν μέρει αρκετοί όροφοι μιας πολυκατοικίας εννέα επιπέδων. Συντρίμμια από drones που κατέρριψαν οι δυνάμεις αεράμυνας προκάλεσαν επίσης πυρκαγιές σε άλλες πολυκατοικίες. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η Ρωσία «επιτίθεται σκόπιμα και συνειδητά σε πολιτικούς στόχους».

Η Ουκρανία αναφέρει πάνω από 800 drones

Και άλλες ουκρανικές πόλεις ανέφεραν ρωσικές επιθέσεις. Συνολικά, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε 805 drones και 13 πυραύλους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία. Στην κεντροουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος έπειτα από δεκάδες εκρήξεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Στο Κριβί Ριχ, επίσης στην κεντρική Ουκρανία, στόχος των επιθέσεων ήταν οι συγκοινωνιακές και αστικές υποδομές. Στη νότια λιμενική πόλη της Οδησσού επλήγησαν πολιτικές υποδομές και κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ρωσική δήλωση. Οι ουκρανικές ανακοινώσεις δεν μπορούν προς το παρόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Η Πολωνία ενεργοποιεί αυξημένα μέτρα τον εναέριο χώρο της

Ενόψει των επιθέσεων στη δυτική Ουκρανία, η γειτονική Πολωνία έθεσε σε επιφυλακή την πολεμική της αεροπορία για να διασφαλίσει την ασφάλεια του εναέριου χώρου της. «Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας», ανακοίνωσε τη νύχτα το επιχειρησιακό επιτελείο των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Η Ουκρανία πλήττει ξανά τον αγωγό Ντρουζμπά

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης επιθέσεις. Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τη νύχτα 69 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Στην περιοχή Κρασνοντάρ, στη νότια Μαύρη Θάλασσα, τοπικές αρχές ανέφεραν ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ιλσκι. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Η Ουκρανία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι έπληξε ξανά τη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ, με στόχο τον πετρελαιαγωγό Ντρουζμπά. Ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μπρόουντι, έγραψε στο Telegram ότι ο αγωγός υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά. Και αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Ο αγωγός μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Η Ουκρανία τον έχει ήδη πλήξει επανειλημμένα, προκαλώντας διακοπές στον εφοδιασμό αυτών των δύο χωρών της ΕΕ. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο που λαμβάνουν μέσω του αγωγού από τη σοβιετική εποχή, ενώ διατηρούν στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις της ΕΕ.

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