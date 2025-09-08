Τραγωδία στο Μεξικό: Οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην πόλη Ατλακομπούλκο, σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχουν πολλές αποθήκες και εργοστάσια. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο του δυστυχήματος.
Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…— Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025
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