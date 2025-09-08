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Τραγωδία στο Μεξικό: Οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο
Ειδήσεις
20:12 - 08 Σεπ 2025

Τραγωδία στο Μεξικό: Οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο

Reporter.gr Newsroom
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Μια πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8/9 στα βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 45 τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην πόλη Ατλακομπούλκο, σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχουν πολλές αποθήκες και εργοστάσια. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο του δυστυχήματος.

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