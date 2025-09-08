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Διπλωματικός σεισμός για τη Γάζα: Η Ισπανία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Ισραήλ
Ειδήσεις
20:04 - 08 Σεπ 2025

Διπλωματικός σεισμός για τη Γάζα: Η Ισπανία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα 8/9 την απόφαση να ανακαλέσει τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, λίγες μόλις ώρες μετά τις σφοδρές κατηγορίες του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

Ο Σάαρ κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι διεξάγει μια «αντισημιτική εκστρατεία», ως απάντηση στα μέτρα που εξήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με σκοπό να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη χώρα για «γενοκτονία στη Γάζα».

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η ανάκληση του πρέσβη γίνεται ως απάντηση στις «συκοφαντικές κατηγορίες» που διατύπωσε το Ισραήλ κατά της Ισπανίας, καθώς και στα «απαράδεκτα μέτρα» που έλαβε το Τελ Αβίβ στοχοποιώντας δύο μέλη της ισπανικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι η ισπανική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια «εχθρική και αντιισραηλινή» στάση, την οποία χαρακτήρισε «βίαιη» και «εμποτισμένη με μίσος». Κατηγόρησε επιπλέον τον Ισπανό πρωθυπουργό για προσπάθεια εκτροπής της κοινής γνώμης από σκάνδαλα διαφθοράς, με τη χρήση μιας επιθετικής και, κατά τον ίδιο, αντισημιτικής ρητορικής.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σάαρ ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η είσοδος στο Ισραήλ στην αντιπρόεδρο της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργό Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μορφή επικοινωνίας ή επαφής μεταξύ Ισραήλ και της συγκεκριμένης αξιωματούχου.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απάντησε με περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης του απέναντι στο Ισραήλ, δηλώνοντας πως η Ισπανία θα απαγορεύσει τον κατάπλου σε ισπανικά λιμάνια και την πρόσβαση στον εναέριο χώρο της χώρας, σε πλοία και αεροσκάφη που μεταφέρουν όπλα με προορισμό το Ισραήλ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης να εντείνει την πίεση προς το Τελ Αβίβ, ενόψει της κλιμάκωσης της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 20:22
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