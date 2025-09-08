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Σε στενό κύκλο πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι (videos)
Ειδήσεις
19:59 - 08 Σεπ 2025

Σε στενό κύκλο πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Σε πολύ στενό κύκλο κύκλο, στην εκκλησία του San Martino στη Ριβάλτα (κοντά στην Πιατσένζα, τόπος γέννησής του) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (8/9) η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι μετά την τελετή, προβλέπεται η αποτέφρωση και οι στάχτες του θα κατατεθούν σε οικογενειακό παρεκκλήσι στη Ριβάλτα, μαζί με τους γονείς και τον αδελφό του — αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Η σορός του διάσημου μόδιστρου τελέστηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani/Teatro στο Μιλάνο, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 9:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Πάνω από 15.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοφιλείς σχεδιαστές, πολιτικοί και καλλιτέχνες, πέρασαν για να αποτίσουν φόρο τιμής.

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