Καθυστερεί η εμπορική συμφωνία Νότιας Κορέας – ΗΠΑ λόγω ζητημάτων συναλλάγματος

Οι διαπραγματεύσεις της Νότιας Κορέας για την οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ καθυστερούν λόγω ζητημάτων συναλλάγματος και η Σεούλ ζήτησε από την Ουάσινγκτον να βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπου για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην αγορά από ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έναν ανώτερο προεδρικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Η καθυστέρηση έρχεται μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα, εκτελεστικού διατάγματος για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία, η οποία περιλαμβάνει ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Νότια Κορέα δεν έχει ακόμη καταλήξει σε γραπτή συμφωνία για την εμπορική συμφωνία που συνήφθη τον Ιούλιο, η οποία προβλέπει την επένδυση 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαφορές με την Ιαπωνία

Ο υπουργός Προεδρικής Πολιτικής, Κιμ Γιονγκ-μπόμ, δήλωσε ότι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, επαναλαμβάνοντας προηγούμενα σχόλια του υπουργού Βιομηχανίας και του υπουργού Εξωτερικών ότι η Σεούλ δεν μπορεί να συμφωνήσει με όρους παρόμοιους με αυτούς της Ιαπωνίας.

«Αν και δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα εμπορικά πλεονάσματα και στο μέγεθος της οικονομίας, οι συνθήκες της αγοράς συναλλάγματος είναι πολύ διαφορετικές», δήλωσε ο Κιμ σε ένα ζωντανό φόρουμ συζήτησης.

Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί για την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας είναι ο αντίκτυπος που θα έχει στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος δολαρίου-γουόν. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την Ιαπωνία, καθώς το γιεν είναι διεθνές νόμισμα και η Ιαπωνία διαθέτει πρόγραμμα ανταλλαγής νομισμάτων και συναλλαγματικά αποθέματα τριπλάσια από αυτά της Νότιας Κορέας, που περιορίζουν τον αντίκτυπο της επένδυσης ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αντίκτυπος στην αγορά

Από την ανακοίνωση της συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκφράζουν ανησυχία ότι η επένδυση 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα αυξήσει την πτωτική πίεση στο γουόν μακροπρόθεσμα.

Για σύγκριση, τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγιστο ποσό των 20–30 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορούν να προμηθευτούν οι κρατικές τράπεζες σε ένα χρόνο. Επίσης, συγκρίνονται με τις επενδύσεις του εθνικού συνταξιοδοτικού ταμείου στο εξωτερικό, ύψους 2–3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μηνιαίως – ένας παράγοντας που έχει ήδη αναφερθεί ως σημαντική δύναμη πίεσης για το γουόν.