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Οι Ευρωπαίοι καταδικάζουν τη συμφωνία δασμών: Ξεπούλημα της ΕΕ προς όφελος των ΗΠΑ
Ειδήσεις
11:39 - 09 Σεπ 2025

Οι Ευρωπαίοι καταδικάζουν τη συμφωνία δασμών: Ξεπούλημα της ΕΕ προς όφελος των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η πλειοψηφία των πολιτών στα πέντε μεγαλύτερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόδωσε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων στη συμφωνία για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερωτηθέντες κρίνουν ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων συνιστά μια «ταπεινωτική» συμφωνία που ωφελεί δυσανάλογα την Ουάσινγκτον, αφήνοντας την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση.

Η σχετική δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από το ινστιτούτο Cluster17 για λογαριασμό της πλατφόρμας πολιτικής ανάλυσης Le Grand Continent. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 77% των συμμετεχόντων, με ποσοστά που φτάνουν στο 89% στη Γαλλία και το 50% στην Πολωνία, εκτιμά πως η συμφωνία θα ενισχύσει κυρίως την αμερικανική οικονομία, ενώ μόλις το 2% θεωρεί ότι θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή.

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, και οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 60% του πληθυσμού της Ένωσης, κατά μέσο όρο το 52% χαρακτήρισε τη συμφωνία του Ιουλίου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «ταπείνωση».

Με βάση το περιεχόμενο της συμφωνίας, η ΕΕ αναλαμβάνει να άρει τους δασμούς για όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να επιτρέψει ευνοϊκή πρόσβαση στην αγορά της για πλήθος γεωργικών και θαλασσινών προϊόντων από τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα εισάγονται στην αμερικανική αγορά θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με βασικό δασμό 15%.

Επιπλέον, ευρωπαϊκές εταιρείες δεσμεύονται να επενδύσουν περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ένωση αναλαμβάνει να αγοράσει αμερικανική ενέργεια ύψους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες για αμυντικές εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Οι όροι αυτοί συναντούν αρνητική στάση από περισσότερα από τα δύο τρίτα των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.

Παρά τις επικρίσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τη συμφωνία, κάνοντάς λόγο για μια «τεράστια επιτυχία» που φέρνει «σταθερότητα» και «προβλεψιμότητα» και που επέτρεψε να αποφευχθεί η απειλή ενός τιμωρητικού δασμού 30% από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η ΕΕ έκανε πολύ περισσότερες παραχωρήσεις, φτάνοντας ουσιαστικά σε συνθηκολόγηση απέναντι στις πιέσεις της Ουάσινγκτον. Αυτή η άποψη φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τους πολίτες: κατά μέσο όρο το 75% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε «πολύ» ή «αρκετά» άσχημα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Σημαντικό ποσοστό, σχεδόν το 70%, δηλώνει πως θα ήταν διατεθειμένο να μποϊκοτάρει αμερικανικά προϊόντα εξαιτίας των όρων της συμφωνίας. Παράλληλα, το 44% θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», το 47% του αποδίδει «αυταρχικές τάσεις», ενώ το 36% τον περιγράφει ως «δικτάτορα».

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δηλώνουν απογοητευμένοι από τον τρόπο που η ΕΕ διαχειρίστηκε τις σχέσεις της με την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ σχεδόν το 40% εκφράζει την άποψη ότι η Ένωση όφειλε να αντισταθεί περισσότερο στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Λίγες μέρες πριν από την καθιερωμένη ομιλία της προέδρου της Επιτροπής για την «Κατάσταση της Ένωσης», η έρευνα καταγράφει ότι το 60% των πολιτών στις πέντε μεγαλύτερες χώρες μέλη θα έβλεπε θετικά την παραίτησή της. Την ίδια στιγμή, συντριπτικές πλειοψηφίες, που κυμαίνονται από 85% στην Ισπανία έως 61% στη Γαλλία, εξακολουθούν να δηλώνουν πως επιθυμούν τη διατήρηση της χώρας τους εντός της ΕΕ. Ωστόσο, το 37% δηλώνει ότι, αν η Ένωση αποτύχει να προστατεύσει τους πολίτες από γεωπολιτικούς κινδύνους, θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 11:47
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