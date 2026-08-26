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Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό
Ειδήσεις
14:52 - 26 Αυγ 2026

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις YPG εντάσσονται στον κρατικό στρατό

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στη Συρία, καθώς οι κουρδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την ενσωμάτωσή τους στον τακτικό στρατό της χώρας, εξέλιξη που χαιρετίστηκε από τη Δαμασκό, την Άγκυρα και την Ουάσινγκτον.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, καθώς συνδέεται έμμεσα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κουρδικού στην Τουρκία και την επιδίωξη της Άγκυρας για μια «Τουρκία χωρίς Τρομοκρατία».

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), με βασικό κορμό τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), τις οποίες η Τουρκία θεωρεί συριακό παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν την ένταξή τους στο συριακό κράτος.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Μέγαρο της Δαμασκού, ο διοικητής των SDF, Μαζλούμ Αμπντί, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν συμφωνίας με τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα.

Ο Αμπντί ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος της αυτόνομης αποστολής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη διάλυσή τους ως ανεξάρτητης, υπό κουρδική ηγεσία στρατιωτικής δύναμης στη βορειοανατολική Συρία. Η διαδικασία περιλαμβάνει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς φορείς που συνδέονται με τις SDF.

«Σήμερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, μια φάση ειρήνης και συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας νέας Συρίας», δήλωσε ο Αμπντί.

Συνάντηση Αλ-Σάρα – Αμπντί στη Δαμασκό

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάρα υποδέχθηκε τον Μαζλούμ Αμπντί και την αντιπροσωπεία του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τη συριακή προεδρία, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης, καθώς και οι προσπάθειες ενίσχυσης της κρατικής εξουσίας, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο Αμπντί ανέφερε ότι ο Σύρος πρόεδρος έχει δεσμευτεί πως οι Κούρδοι θα έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στη δική τους γλώσσα.

Ικανοποίηση σε Δαμασκό, Άγκυρα και Ουάσινγκτον

Η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την κυβέρνηση του Αχμέντ αλ-Σάρα, καθώς ενισχύει την προσπάθεια της Δαμασκού να αποκαταστήσει τον έλεγχο και την ενότητα του συριακού κράτους.

Παράλληλα, η εξέλιξη αντιμετωπίζεται θετικά από την Τουρκία, η οποία θεωρεί τις YPG συνδεδεμένες με το PKK και επιδιώκει τον περιορισμό της δράσης κουρδικών ένοπλων οργανώσεων στα σύνορά της.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η αντίδραση της Ουάσινγκτον. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ χαρακτήρισε την εξέλιξη «απολύτως ιστορική», επισημαίνοντας ότι πλέον «υπάρχει ένας στρατός, μία κυβέρνηση, ένα κράτος».

Με την ενσωμάτωση των SDF, το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης στη Δαμασκό. Εξαίρεση αποτελεί τμήμα της νότιας Συρίας, όπου τον έλεγχο έχουν οι Δρούζοι, οι οποίοι απολαμβάνουν την υποστήριξη του Ισραήλ.

Η νέα πραγματικότητα στη Συρία αναμένεται, τέλος, να επηρεάσει και τις ισορροπίες στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας αποδίδονται, μεταξύ άλλων, και στις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της κουρδικής παρουσίας και της αναδιαμόρφωσης των συσχετισμών στο συριακό έδαφος.

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