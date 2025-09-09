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Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ειδήσεις
21:10 - 09 Σεπ 2025

Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Reporter.gr Newsroom
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Τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκορνί, διόρισε ως πρωθυπουργό της Γαλλίας ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης.  

Έτσι, ο Λεκορνί γίνεται ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια και βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Εν τω μεταξύ, ήδη, μόλις λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις, με την Μαρίν Λεπέν να κάνει την αρχή, χαρακτηρίζοντας τον Μακρόν «απομονωμένο στον μικρό κύκλο των πιστών του».

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο μέχρι πρότινος υπουργός Αμυνας της Γαλλίας μπήκε στην πολιτική νωρίς. Μπήκε στην πολιτική, υποστηρίζοντας προεκλογικά τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί σε ηλικία μόλις 16 ετών. Στα 18 του έγινε δήμαρχος σε μια μικρή πόλη της Νορμανδίας και στα 22 του αναδείχθηκε στον νεότερο κυβερνητικό σύμβουλο του Σαρκοζί, ενώ ήταν ήδη επί σειρά ετών μέλος των Γάλλων Ρεπουμπλικανών (Les Républicains, πρώην UMP, της παράταξης δηλαδή των Σιράκ και Σαρκοζί).

Αργότερα, αποχώρησε από το συντηρητικό κόμμα Les Républicains για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν, όταν ο τελευταίος εξελέγη πρόεδρος το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, ανέλαβε την προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του Μακρόν.

Ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιφυλακτικότητά του απέναντι στους θεσμούς της ΕΕ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρυσι, σύμφωνα με το Politico, ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ φέρεται να του είπε να εμφανίζεται πιο συχνά στις Βρυξέλλες. «Δεν είναι και πολύ Ευρωπαίος στον τρόπο σκέψης του», φέρεται να σχολίασε ένας Γάλλος αξιωματούχος.

Γιατί ο Μακρόν επέλεξε τον Λεκορνί

Ο Λεκορνί ήταν μεταξύ των φαβορί για την πρωθυπουργία και θεωρείται πως μπορεί να σχηματίσει γρήγορα και άμεσα μια «γερή» κυβέρνηση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος στις 20 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και άρα μέχρι τότε θα πρέπει η χώρα να έχει βγει από τον κύκλο της πολιτικής αβεβαιότητας, στον οποίο εισήλθε με την ψήφο εμπιστοσύνης και την παραίτηση Μπαϊρού. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη παράμετρος είναι ότι για αύριο, Τετάρτη (10/9), και για την επόμενη Πέμπτη (18/9) είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και απεργίες στη Γαλλία, με το κλίμα να παραμένει ακόμη ιδιαιτέρως φορτισμένο.

Ο Λεκορνί αποτελεί, λοιπόν, επιλογή σταθερότητας, αφού είναι ένα πρόσωπο με ευρεία αποδοχή, την οποία κέρδισε ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, από τον Μάιο του 2022 και έπειτα, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλες τις άλλες διεθνείς κρίσεις. Με αφορμή τις γεωπολιτικές μεταβολές, ο Λεκορνί έγινε το πρόσωπο της γαλλικής αμυντικής ανασύνταξης και του γαλλικού «επανεξοπλισμού», γεγονός που του έχει δώσει υπερκομματικούς «πόντους» ενισχύοντας το προφίλ του εντός των γαλλικών συνόρων αλλά και διεθνώς.

Διόλου τυχαία, στις ομιλίες του επικαλείται συχνά τον Ντε Γκωλ, ενώ παρουσιάζεται να έχει καλές σχέσεις και με τον –επίσης ανερχόμενο πολιτικά– Γερμανό υπουργό Αμυνας Μπόρις Πιστόριους. Κατά καιρούς, δε, βρίσκεται σε επικοινωνία και με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

«Ο 39χρονος Λεκορνί είναι ο μόνος υπουργός που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017», έγραφε προ ημερών το Politico.

Ωστόσο, πέρα από αυτά, η επιλογή του Μακρόν δείχνει πως θέλει να διαφυλάξει την οικονομική πολιτική της χώρας, επιλέγοντας έναν πολιτικό με συντηρητικό υπόβαθρο, τη στιγμή που οι σοσιαλιστές έχουν δεσμευτεί να ανατρέψουν ορισμένες από τις εμβληματικές φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές του, όπως την κατάργηση του φόρου περιουσίας και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.

Μάλιστα, χρήσιμος θα μπορούσε να είναι και ο ανοιχτός διαύλος επικοινωνίας που έχει ο Λεκορνί με τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, αφού - σύμφωνα με το Reuters - στελέχη του Εθνικού Συναγερμού υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να παρέχουν μια μορφή σιωπηρής στήριξης στον Λεκορνί εάν διοριζόταν πρωθυπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 21:58
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