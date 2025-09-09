Λεπέν κατά Μακρόν: Είναι «απομονωμένος στον μικρό κύκλο των πιστών του»

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ήρθαν και οι πρώτες αντιδράσεις.

Η Μαρίν Λεπέν έκανε την αρχή, σχολιάζοντας καυστικά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «απομονωμένος με τον μικρό κύκλο των πιστών του» και πως «εξουδετερώνει την τελευταία βολή του Μακρονισμού».

«Μετά τις αναπόφευκτες μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, ο Πρωθυπουργός θα ονομάζεται Ζορντάν Μπαρντελά», δηλώνει χαρακτηριστικά η Μαρίν Λεπέν.

Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 9, 2025

Σημειώνεται ότι ο Λεκορνί έχει κατά καιρούς ανοιχτό δίαυλο με τη Μαρίν Λεπέν και τον αρχηγό του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, με τους οποίους είχε μυστικό δείπνο πέρυσι. Στελέχη του Εθνικού Συναγερμού ανέφεραν στο Reuters ότι θα μπορούσαν να παρέχουν μια μορφή σιωπηρής στήριξης στον Λεκορνί εάν διοριζόταν πρωθυπουργός.