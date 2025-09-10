Γαλλία: Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» στους δρόμους, ο Μακρόν... στα σχοινιά

Διαδηλώσεις και ταραχές στη Γαλλία εν μέσω πολιτικής κρίσης. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα την Τετάρτη (10/9), διακόπτοντας την κυκλοφορία, καίγοντας κάδους απορριμμάτων και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, σε μια προσπάθεια να «μπλοκάρουν τα πάντα» εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στην πολιτική τάξη και τα προγραμματισμένα μέτρα λιτότητας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα για να απομακρύνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τυχόν μπλόκα, σύμφωνα με αξιωματούχους, πράγμα που σήμαινε ότι η Γαλλία δεν είχε παραλύσει — τουλάχιστον προς το παρόν. Σχεδόν 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, ενώ σημειώθηκαν και κάποιες συμπλοκές.

Πολλοί εκ των διαδηλωτών εξέφρασαν την οργή τους εναντίον του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ακόμα κρίση μετά την ήττα της κυβέρνησής του τη Δευτέρα και το διορισμό νέου πρωθυπουργού, ο οποίος είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό με αυξημένες περικοπές στις δαπάνες.

Στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον νεαρών διαδηλωτών που είχαν μπλοκάρει την είσοδο σε ένα λύκειο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα αντικείμενα από ένα οδόφραγμα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μια μεγάλη ομάδα, περίπου 1.000 διαδηλωτών, από το να εισέλθουν στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord της πόλης.

?BREAKING?:CHAOS IN FRANCE ??



Thousands flood streets in nationwide “Block Everything” protests against government economic policies. Clashes with police erupt, transport disrupted, 80,000 officers deployed as unrest mirrors Yellow Vest tensions. pic.twitter.com/yNoinBpA20 September 10, 2025

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (10/10) και στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, με τους διαδηλωτές να εισβάλλουν κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης.

⚡️Protesters, waving the Palestinian flag, stormed Lyon Station in Paris



France is engulfed by the largest protests. The police are dispersing the protesters with tear gas, while they do not hold back — burning trash, blocking roads, and engaging in violent clashes. https://t.co/n6VZ4T8BdR pic.twitter.com/oOTrnFZuYP — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

«Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» – μια ευρεία έκφραση δυσαρέσκειας χωρίς κεντρική ηγεσία και με πρόχειρη οργάνωση μέσω κοινωνικών δικτύων – ξεπήδησε διαδικτυακά τον Μάιο ανάμεσα σε δεξιές ομάδες, σύμφωνα με ερευνητές και αξιωματούχους, αλλά έκτοτε έχει περάσει στον έλεγχο της αριστεράς και της άκρας αριστεράς.

Η Βουλή καθαίρεσε τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης λόγω των σχεδίων του να τιθασεύσει το διογκούμενο χρέος της χώρας. Την Τρίτη (9/9), ο Μακρόν διόρισε τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, επιλέγοντας έναν στενό του σύμμαχο, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκαλώντας την οργή των αριστερών πολιτικών. Την επομένη (Τετάρτη, 10/9), ο Λεκορνί έστειλε μήνυμα ανανέωσης και επανέναρξης του διαλόγουέστειλε μήνυμα ανανέωσης και επανέναρξης του διαλόγου με το πολιτικό φάσμα, σημειώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η συνεννόηση και ο ανοιχτός διάλογος με την αντιπολίτευση και την κοινωνία.

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με το Reuters, τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια, όπως τη χαρακτηρίζουν οι διαδηλωτές, δυσλειτουργική ελίτ εξουσίας που κηρύττει ένα επώδυνο δόγμα λιτότητας. Συγκρίνεται ήδη με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, που ξεκίνησε λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων αλλά εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη αντίδραση κατά του Μακρόν και των σχεδίων του για οικονομικές μεταρρυθμίσεις.